「光老化」比歲月更可怕！避免老化擦防曬 室內也要擦

老化，是每個人經過時間的流逝，都會出現的肌膚問題，不單單只是肌膚，許多機能也會跟著退化，因此稱之為自然老化現象。然而，別以為現在還正值青春時期，不會遇到老化，有一種老化不分年齡，比自然老化更可怕的就是「光老化」。

光老化主要是由於紫外線對於肌膚的損傷程度，長時間不防曬，導致膠原蛋白纖維排列序亂，細紋、皺紋、乾紋就會上身。

雖然自然老化，是無可避免的事情。但光老化，可以預防的，要在肌膚還沒承受傷害前，預先做好準備，主要的關鍵在於「防曬」。

防曬不分男性、女性，聽起來簡單，要持之以恆是非常難的，請參考以下幾點，預防光老化。

一、防曬基本針對紫外線的抵禦，那紅外線呢？

太陽中有50%的紅外線光，可能會使肌膚出現漲紅、發熱、蒸發肌膚表面水分，尤其紅外線光的傷害，比紫外線光的傷害更深層，一但造成傷害，要修復就更難。

夏天的太陽又烈又刺，是肌膚的最大殺手，當氣溫每上升1℃，臉上的油脂分泌量就會增加10%，油脂量一多，粉刺痘痘就自然而然找上門。而泛紅的肌膚，多半由於照射紅外線光較長的時間，可能會導致皮膚乾燥、老化現象，不可不防，因此出門在外更要記得擦防曬。

二、別以為待在室內，就不需要防曬。在室內也有曬黑的風險

室內，長時間的照明日光燈、電腦輻射、各種空氣中的粉塵，都是有可能造成肌膚敏感、粗燥等各種問題的主因。