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韓妞新寵「MISSHA金盞花保養系列」屈臣氏獨家開賣
喜愛K-Beauty的愛美一族又有新鮮貨可以買！韓國人氣美妝品牌MISSHA新推出的金盞花保養系列，以淡黃色的質感瓶身襯托金盞花清香味道，先前在韓國一上市就成為韓妞新寵，屈臣氏獨家引進MISSHA金盞花保養系列，即日起於全台門市開賣，以開架的價格就能輕鬆入手媲美專櫃級的保養品。
今夏氣溫不斷飆升，夏季保養更要用心，MISSHA金盞花系列主打舒緩補水，幫助肌膚維持水嫩狀態，MISSHA金盞花潔面霜可溫和潔淨肌膚，洗後清爽不緊繃；媲美專櫃級的MISSHA金盞花補水化妝水含金盞花萃取物，CP值高、大方濕敷也不心疼，搭配同系列金盞花補水乳液、MISSHA金盞花補水凝霜更可透過日常保養為肌膚解渴；可隨身攜帶的MISSHA金盞花補水噴霧更是夏日必備的保養聖品，不論外出或待在冷氣房，使用保濕噴霧之後務必記得用掌心輕拍臉部至完全吸收。
MISSHA金盞花系列所有品項單價皆為390元，即日起至8月26日於屈臣氏購買MISSHA金盞花系列可享有兩件75折優惠，讓小資女也能全套擁有。
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