超商限量新冰到！「光泉豆漿珍珠雪糕、Kakao Friends聯名冰棒」快搶吃

天氣熱就是要吃冰消暑，超商話題新冰輪番上陣，7－ELEVEN推出日本國民冰棒「嘎哩嘎哩君品牌月」及韓國熊津米漿冰、韓國熊津青梅冰系列送保冷袋活動，全家便利商店獨家與來自韓國的Kakao Friends聯名推出3款人氣角色造型冰棒，讓無法出國旅遊的消費者也能一飽口福；萊爾富則獨家推出限量聯名新冰「光泉豆漿珍珠雪糕」、「光泉米漿花生雪糕」，另有全台限量3萬杯的季節限定新品「芒果珍珠牛奶」。

7－ELEVEN自2015年起獨家引進赤城乳業「嘎哩嘎哩君剉冰棒」，擁有外層鬆綿、內層特殊的碎冰口感，即日起至8月25日推出「嘎哩嘎哩君品牌月」，嘎哩嘎哩君剉冰棒系列任選2件77元，購買任2件OPEN POINT點數加碼3.3%回饋，活動期間每周四至周六於OPEN POINT App還有指定冰品OPEN POINT 20點限量免費兌換，並將於8月8日中午12點在誠品南西店前、8月9日中午12點在西門町商圈及下午4點在7－ELEVEN欣漢華門市舉辦限量冰棒免費送。

即日起至8月25日7－ELEVEN也推出韓國熊津米漿冰、韓國熊津青梅冰系列冰品任選6件就送韓風印花保冷袋，共3款、每款限量5,000個送完為止。

在台灣也擁有龐大粉絲的Kakao Friends，每次推出新品都掀起KA迷關注，全家便利商店獨家推出Kakao Friends聯名造型冰棒，包裝採用不同人氣角色設計，包括限量5萬支的Ryan梅子口味造型冰棒、限量5萬支的A peach水蜜桃口味造型冰棒、限量3萬支的Muzi青葡萄口味造型冰棒，清爽酸甜水果風味更消暑，每款售價39元，9月8日前可享任選2件8折優惠。

萊爾富獨家限量聯名新冰「光泉豆漿珍珠雪糕」將光泉原味鮮豆漿搭配Q彈珍珠，不僅清香鮮甜，有嚼勁的珍珠更讓口感升級，售價30元、全台限量15萬支；「光泉米漿花生雪糕」以光泉原味米漿搭配精選花生角，融合有嚼勁的花生顆粒，售價30元、全台限量15萬支。即日起至8月25日任選指定聯名新冰品享第2件5折優惠。