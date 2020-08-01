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蔡依林時尚美照藏心機 踩PUMA厚底鞋修飾腿型又增高

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供
Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供

不得不說「呸姐」蔡依林能夠縱橫時尚圈多年，而且深受各個品牌喜愛不是沒有道理，像是最新的PUMA形象廣告中，她就露了一首穿搭小心機，腳踩Cali Sport厚底鞋拉長身形比例，讓即使是個子小的女孩，也有高挑的視覺效果。

PUMA推出全新的Unity系列，同樣找來代言人蔡依林穿上全套造型來詮釋，此次品牌利用世界五大洲代表色紅、黃、藍、黑、綠串聯，傳達「We are one world, united in sport.」精神。全新PUMA Unity系列，包含服飾、鞋款、及配件等 ，更在服飾細節、Logo 與裝飾邊條上呈現五大洲團結一致的信念。其中蔡依林詮釋的風衣外套，採用紅綠及藍黃線條巧妙點綴於拉鍊旁，背後同樣以跳色線條展現世界齊聚的概念，正面輔以金色Logo打造視覺焦點，下身搭配同系列緊身褲，展現性感腰線與臀腿比例，也是時下最夯的成套運動服時尚。

Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供
Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供

不僅如此，Unity系列精選旗下經典 RS-X³、Cali sport、Ralph Sampson及Oslo City等多款人氣鞋款進行翻玩設計。蔡依林在形象廣告中，就腳踩了備受女孩們喜愛的Cali sport厚底鞋，因為穿著時腳感舒適之外，還因為鞋型修飾腿部線條，達到視覺增高效果。同時，新款設計還將復刻感徹底推翻，改以紅色鞋舌展現奔放熱情，搭配白色皮革與黑色麂皮異材質拼接，鞋底潛藏黃、藍色塊緊扣系列主題，招牌橡膠厚底拉升整體氣勢。

Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供
Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供

Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供
Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供

Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供
Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖／PUMA提供

PUMA RS-X³鞋3,980元。圖／PUMA提供
PUMA RS-X³鞋3,980元。圖／PUMA提供

PUMA Cali Sport鞋3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Cali Sport鞋3,280元。圖／PUMA提供

PUMA Ralph Sampson Lo鞋2,980元。圖／PUMA提供
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