蔡依林時尚美照藏心機 踩PUMA厚底鞋修飾腿型又增高

不得不說「呸姐」蔡依林能夠縱橫時尚圈多年,而且深受各個品牌喜愛不是沒有道理,像是最新的PUMA形象廣告中,她就露了一首穿搭小心機,腳踩Cali Sport厚底鞋拉長身形比例,讓即使是個子小的女孩,也有高挑的視覺效果。

PUMA推出全新的Unity系列,同樣找來代言人蔡依林穿上全套造型來詮釋,此次品牌利用世界五大洲代表色紅、黃、藍、黑、綠串聯,傳達「We are one world, united in sport.」精神。全新PUMA Unity系列,包含服飾、鞋款、及配件等 ,更在服飾細節、Logo 與裝飾邊條上呈現五大洲團結一致的信念。其中蔡依林詮釋的風衣外套,採用紅綠及藍黃線條巧妙點綴於拉鍊旁,背後同樣以跳色線條展現世界齊聚的概念,正面輔以金色Logo打造視覺焦點,下身搭配同系列緊身褲,展現性感腰線與臀腿比例,也是時下最夯的成套運動服時尚。

Jolin蔡依林搶先穿上Unity系列風衣外套、緊身褲及Cali sport厚底鞋。圖/PUMA提供

不僅如此,Unity系列精選旗下經典 RS-X³、Cali sport、Ralph Sampson及Oslo City等多款人氣鞋款進行翻玩設計。蔡依林在形象廣告中,就腳踩了備受女孩們喜愛的Cali sport厚底鞋,因為穿著時腳感舒適之外,還因為鞋型修飾腿部線條,達到視覺增高效果。同時,新款設計還將復刻感徹底推翻,改以紅色鞋舌展現奔放熱情,搭配白色皮革與黑色麂皮異材質拼接,鞋底潛藏黃、藍色塊緊扣系列主題,招牌橡膠厚底拉升整體氣勢。

PUMA RS-X³鞋3,980元。圖/PUMA提供

PUMA Cali Sport鞋3,280元。圖/PUMA提供