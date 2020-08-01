猿人迷必收！SWATCH再度聯手Bape推出限量款手表 未開賣就出現超訂價了

如果你喜歡A Bathing Ape（簡稱Bape）或是關注潮流的人，一定不會錯過這次和SWATCH聯名限量腕表。招牌的猿人、迷彩圖案再度成為腕表設計主角，戴上就是造型焦點，所以還沒正式開賣就在網路上出現超訂價了！

還記得去年Bape首度和SWATCH合作，一口氣推出6款以城市為主題的限定Big Bold腕表嗎？當時一上市之後就迅速被秒殺，而且拍賣網站還有轉手翻倍賣的價格出現，足見Bape的高人氣。其中的東京款更是搶手，象徵了Bape的誕生地，成為了品牌粉絲必收藏的標的物，網路上的炒賣價也是最高的一款。而今年夏天SWATCH再度與Bape攜手，同樣以Big Bold款腕表為基礎，添加了招牌迷彩、猿人頭等圖案，推出全新三款限定設計，皆以東京為主題，一曝光就引起潮流迷的關注，所以即使未正式開賣，就已出現了比原價更高的「超訂價」現象了。

三款聯名腕表分別為TOKYO WHITE MULTI CAMO、TOKOY BLACK MULTI CAMO和TOKYO GRAY MULTI CAMO，採用彩色印花表帶，象徵著領域寬廣、多層次、多元文化與人群，因其獨特性而聚集。三款腕表的命名及表扣圈上均有「Tokyo」東京字樣，象徵對Bape的誕生之城致敬；同時每款表圈上，也印有兩大品牌最為鍾愛的城市名稱。此外，腕表包裝也採用代表性的迷彩印花、具有潮流性的硬質包裝盒，收藏性隨之增高，SWATCH表示台灣將在8月6日在西門形象店獨家開賣。

SWATCH X BAPE TOKYO BLACK MULTI CAMO腕表4,750元。圖／SWATCH提供

SWATCH X BAPE TOKYO WHITE MULTI CAMO腕表4,750元。圖／SWATCH提供