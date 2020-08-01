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愛合購「日本明治、井村屋冰品」上架！另有超吸睛的「麥麥先生御冰糰」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
ihergo愛合購網購獨家上架「井村屋哈密瓜麻糬冰淇淋」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購網購獨家上架「井村屋哈密瓜麻糬冰淇淋」。圖／愛合購提供

熱爆的7月帶動冰品買氣飆高，就連美食團購網都猛搶冰品市場，ihergo愛合購近一周冰品業績顯著成長2成9，尤其「冰棒雪糕」、「冰淇淋」取代冰角、古早味一口冰成為夯賣品類。為搶攻消暑商機，ihergo愛合購愛合購即日起網購獨家開賣日本明治、井村屋等兩大品牌冰品，包括超人氣的「明治草莓優格膠原蛋白雪糕」、新品「井村屋SKIPPY花生醬冰淇淋」都能買到，目前限全家便利商店冷凍取貨。

ihergo愛合購網購獨家上架4款明治冰品，雪糕類包括「明治草莓優格膠原蛋白雪糕」及「明治宇治金時雪糕」，單支最低價都在28元以下；夏日必買的「明治冰淇淋」有芒果、牛奶等兩款，單杯最低價落在34元以內。

日本百年品牌井村屋首推今夏新品「井村屋SKIPPY花生醬冰淇淋」，為井村屋與美國吉比花生醬的聯名商品，濃濃花生冰淇淋中藏有鹹味的花生醬顆粒，口感層次豐富；人氣爆棚的「井村屋哈密瓜麻糬冰淇淋」在香草冰淇淋淋上哈密瓜汁，再搭配5顆白玉麻糬及哈密瓜果粒，口味清爽不甜膩。ihergo愛合購也開賣芒果、吃麻口味的麻糬冰淇淋系列與造型可愛的「井村屋紅豆雪派鯛魚燒冰淇淋」。

台灣本土烘焙業者也推出冰涼甜點搶市，今夏最吸睛的當屬被網友稱為御飯糰蛋糕的「麥麥先生－御冰糰」 ，外型、包裝、拆法都與御飯糰神似，海苔的部分以竹炭粉仿製，海綿蛋糕中夾有多種內餡，共有6款口味；高雄的奧瑪烘焙則與新竹福源花生醬聯名推出「福源花生醬冰心泡芙」，酥脆外皮內包覆滑順福源花生卡士達醬，退冰吃或者回烤2～3分鐘各有風味。

ihergo愛合購網購獨家上架「明治草莓優格膠原蛋白雪糕」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購網購獨家上架「明治草莓優格膠原蛋白雪糕」。圖／愛合購提供
ihergo愛合購網購獨家上架「明治草莓優格膠原蛋白雪糕」。圖／愛合購提供
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高雄奧瑪烘焙搶消暑商機，與福源花生醬聯名推出冰心泡芙，ihergo愛合購8月10日前免運優惠價4盒1,238元、12盒2,143元。圖／愛合購提供
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ihergo愛合購推出「麥麥先生－御冰糰」，8月10日前免運優惠價4盒663元、8盒1,223元。圖／愛合購提供
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ihergo愛合購網購獨家上架「井村屋SKIPPY花生醬冰淇淋」。圖／愛合購提供
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