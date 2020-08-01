台灣虎航8月6日推微旅行 搭就送日本不限航點機票

台灣虎航與KKday7月28日推出限量的台虎航空體驗營後，上架即引發搶購熱潮。台灣虎航今天再宣布，將與KKday再次攜手合作，8月6日推出首發微旅行體驗，參與者每人贈日本不限航點機票一張，今天下午3時起限量開放銷售。

台虎說，首發微旅行的主題，特別與榮獲米其林一星的頂級燒肉-大腕燒肉合作，推出「空中米其林饗宴-大腕燒肉快閃店」；由大腕精心研發的燉牛舌套餐，讓旅客能在高空中享用香濃甜嫩、口感厚實的牛舌並搭配法國夏洛白鑚香檳的極致美味，不吃牛的旅客也有照燒雞腿套餐可選擇。該趟旅程不僅可讓體驗者感受久違的飛行體驗之外，亦可於機上享受米其林星級料理。

台虎說，該次的空中快閃店航班編號為IT-8240，預計當天上午10時20分自桃園機場起飛；下午2時回到桃園機場，沿途將由機師進行飛行途中的美景導覽，讓想念出國的旅客能重溫翱翔於天際的心願。

此外，凡參與該行程者，加碼贈送每名參與者未來台日邊境開放後一年內效期的台灣虎航日本不限航點來回機票一張，為未來的旅行搶先卡位。旅客亦可於機上採購免稅品，最低可享七五折起優惠。

台虎說，適合親子們一起參與的台虎航空體驗營，則可讓參與者有機會化身為一日航空從業人員，實際體驗地勤及運務同仁、客艙組員、機務同仁的工作內容，並實況解密這些航空從業人員的日常工作內容。內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容。目前8月份場次幾近完售，9月份場次尚有少量餘額，有興趣之民眾請欲購從速。

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