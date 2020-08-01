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把「頂級白松露」敷上臉！面膜水18秒拯救女性疲憊肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
le charme白松露冰川露／140ml／3,280元；白松露光采緊緻霜／30ml／7,680元。圖／le charme提供
le charme白松露冰川露／140ml／3,280元；白松露光采緊緻霜／30ml／7,680元。圖／le charme提供

許多人都知道，白松露是頂級食材，遠比黑松露更為珍貴，但白松露不只可以拿來吃，更可以拿來敷。瑞士保養品牌le charme之前推出白松露光采緊緻霜，讓許多貴婦感受白松露的保養，現又推出全新的白松露冰川露，暱稱為白松露面膜水，如同一般的精華水，只要倒在手上，輕輕按壓臉上18秒，就能快速吸收，拯救女人的疲憊肌。

白松露最有名的，即是義大利的阿爾巴白松露，根據研究指出，白松露中有超過200種的珍罕抗老成分，且13～16公斤的白松露，才能萃取出1公斤的白松露活化精萃。

le charme白松露面膜水中，含有阿爾巴白松露的萃取，以及阿爾卑斯超微脂冰川水，搭配0.1微米超微脂載體，一拍上臉，就能讓肌膚快速吸收能量，再加入深海紅藻、歐洲七葉樹精萃，能讓疲憊肌膚的女人，找回光采，還能防禦肌膚。

特別是在夏季皮膚狀況不穩定時，早晚使用，感受白松露帶來的保濕、緊緻感；之後還能搭配le charme白松露光采緊緻霜，含有高濃度的阿爾巴白松露奇蹟賦活精萃、高科技動能肽與深海紅藻，可當成抗老晚霜使用。

le charme白松露冰川露／140ml／3,280元。圖／le charme提供
le charme白松露冰川露／140ml／3,280元。圖／le charme提供
le charme白松露光采緊緻霜／30ml／7,680元。圖／le charme提供
le charme白松露光采緊緻霜／30ml／7,680元。圖／le charme提供
le charme白松露冰川露／140ml／3,280元；白松露光采緊緻霜／30ml／7,680元。圖／le charme提供
le charme白松露冰川露／140ml／3,280元；白松露光采緊緻霜／30ml／7,680元。圖／le charme提供

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