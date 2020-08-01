把「頂級白松露」敷上臉！面膜水18秒拯救女性疲憊肌

許多人都知道，白松露是頂級食材，遠比黑松露更為珍貴，但白松露不只可以拿來吃，更可以拿來敷。瑞士保養品牌le charme之前推出白松露光采緊緻霜，讓許多貴婦感受白松露的保養，現又推出全新的白松露冰川露，暱稱為白松露面膜水，如同一般的精華水，只要倒在手上，輕輕按壓臉上18秒，就能快速吸收，拯救女人的疲憊肌。

白松露最有名的，即是義大利的阿爾巴白松露，根據研究指出，白松露中有超過200種的珍罕抗老成分，且13～16公斤的白松露，才能萃取出1公斤的白松露活化精萃。

le charme白松露面膜水中，含有阿爾巴白松露的萃取，以及阿爾卑斯超微脂冰川水，搭配0.1微米超微脂載體，一拍上臉，就能讓肌膚快速吸收能量，再加入深海紅藻、歐洲七葉樹精萃，能讓疲憊肌膚的女人，找回光采，還能防禦肌膚。