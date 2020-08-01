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歐陽娜娜超前部署成為LV摯友 迪麗熱巴美腿應戰
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）早前宣布2021春夏巴黎男裝周，將由「Zoooom與朋友們的探險之旅」卡通人物帶領，在8月6日移師上海舉行，大概可預測屆時參與的名人包括吳亦凡、鍾楚曦、迪麗熱巴、范丞丞等人，而官方微博日前更宣布了歐陽娜娜為品牌摯友，而歐陽娜娜早就超前部署，時常以路易威登包款拍攝穿搭照。
發展重心移往大陸的歐陽娜娜，在路易威登官方微博中以兩款Twist手袋登場，分別是粉色的迷你款與霧黑經典款；迪麗熱巴則是演繹今年5月發表的最新Twist And Twisty撞色手袋，還有彩色樹脂玻璃手柄提把也是新款式，炫目色彩活潑高調；品牌老友鍾楚曦則是以經典白色款搭襯Logo印花外套，她和迪麗熱巴都以修長美腿吸引目光。
而早前路易威登才發表了一系列由超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）詮釋新款Twist手袋的形象照，展現2020春夏的鮮明搶眼。Twist手袋在2015年早春時裝首度發表後，每季都會推出新樣式，輪廓靈感來自八○年推出的Pochette Trapeze手拿包，包款上LV字樣為旋釦轉鎖而得Twist（轉動）之名，春夏新增色彩繽紛的樹脂玻璃手柄；此外，二合一的Twist And Twisty手袋則是備受矚目的新款，可獨立使用也可分開攜帶，Twisty可放置信用卡、零錢等物件，和原尺寸採撞色設計，包款可斜背或肩背，迎合時髦風潮。
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