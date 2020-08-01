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歐陽娜娜超前部署成為LV摯友 迪麗熱巴美腿應戰

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
迪利熱巴和歐陽娜娜都是路易威登品牌摯友。圖／取自微博
迪利熱巴和歐陽娜娜都是路易威登品牌摯友。圖／取自微博

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）早前宣布2021春夏巴黎男裝周，將由「Zoooom與朋友們的探險之旅」卡通人物帶領，在8月6日移師上海舉行，大概可預測屆時參與的名人包括吳亦凡、鍾楚曦、迪麗熱巴、范丞丞等人，而官方微博日前更宣布了歐陽娜娜為品牌摯友，而歐陽娜娜早就超前部署，時常以路易威登包款拍攝穿搭照。

發展重心移往大陸的歐陽娜娜，在路易威登官方微博中以兩款Twist手袋登場，分別是粉色的迷你款與霧黑經典款；迪麗熱巴則是演繹今年5月發表的最新Twist And Twisty撞色手袋，還有彩色樹脂玻璃手柄提把也是新款式，炫目色彩活潑高調；品牌老友鍾楚曦則是以經典白色款搭襯Logo印花外套，她和迪麗熱巴都以修長美腿吸引目光。

而早前路易威登才發表了一系列由超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）詮釋新款Twist手袋的形象照，展現2020春夏的鮮明搶眼。Twist手袋在2015年早春時裝首度發表後，每季都會推出新樣式，輪廓靈感來自八○年推出的Pochette Trapeze手拿包，包款上LV字樣為旋釦轉鎖而得Twist（轉動）之名，春夏新增色彩繽紛的樹脂玻璃手柄；此外，二合一的Twist And Twisty手袋則是備受矚目的新款，可獨立使用也可分開攜帶，Twisty可放置信用卡、零錢等物件，和原尺寸採撞色設計，包款可斜背或肩背，迎合時髦風潮。

歐陽娜娜超前部署已多次選搭路易威登的手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜超前部署已多次選搭路易威登的手袋。圖／取自微博
春夏新款Twist，13萬1,000元。圖／LV提供
春夏新款Twist，13萬1,000元。圖／LV提供
歐陽娜娜詮釋霧面黑經典款Twist手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋霧面黑經典款Twist手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜超前部署，今年在微博至少曝光過5款不同的路易威登包款。圖／取自微博
歐陽娜娜超前部署，今年在微博至少曝光過5款不同的路易威登包款。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋霧面黑經典款Twist手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋霧面黑經典款Twist手袋。圖／取自微博
最新Crafty Twist ，12萬1,000元。圖／LV提供
最新Crafty Twist ，12萬1,000元。圖／LV提供
迪麗熱巴長腿搭襯Twist春夏新款。圖／取自微博
迪麗熱巴長腿搭襯Twist春夏新款。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋霧面黑經典款Twist手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜詮釋霧面黑經典款Twist手袋。圖／取自微博
迪麗熱巴選拿Twist春夏新款。圖／取自微博
迪麗熱巴選拿Twist春夏新款。圖／取自微博
歐陽娜娜演繹粉色Twist手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜演繹粉色Twist手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜演繹粉色Twist手袋。圖／取自微博
歐陽娜娜演繹粉色Twist手袋。圖／取自微博
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
Twist And Twisty手袋，14萬9,000元。圖／LV提供
鍾楚曦詮釋經典白色Twist手袋。圖／取自微博
鍾楚曦詮釋經典白色Twist手袋。圖／取自微博
裸粉色運動背帶Twist包款，13萬1,000元。圖／LV提供
裸粉色運動背帶Twist包款，13萬1,000元。圖／LV提供
Acid green Twist Mini款，10萬7,000元。圖／LV提供
Acid green Twist Mini款，10萬7,000元。圖／LV提供
鍾楚曦詮釋經典白色Twist手袋。圖／取自微博
鍾楚曦詮釋經典白色Twist手袋。圖／取自微博

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