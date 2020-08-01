歐陽娜娜超前部署成為LV摯友 迪麗熱巴美腿應戰

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）早前宣布2021春夏巴黎男裝周，將由「Zoooom與朋友們的探險之旅」卡通人物帶領，在8月6日移師上海舉行，大概可預測屆時參與的名人包括吳亦凡、鍾楚曦、迪麗熱巴、范丞丞等人，而官方微博日前更宣布了歐陽娜娜為品牌摯友，而歐陽娜娜早就超前部署，時常以路易威登包款拍攝穿搭照。

發展重心移往大陸的歐陽娜娜，在路易威登官方微博中以兩款Twist手袋登場，分別是粉色的迷你款與霧黑經典款；迪麗熱巴則是演繹今年5月發表的最新Twist And Twisty撞色手袋，還有彩色樹脂玻璃手柄提把也是新款式，炫目色彩活潑高調；品牌老友鍾楚曦則是以經典白色款搭襯Logo印花外套，她和迪麗熱巴都以修長美腿吸引目光。