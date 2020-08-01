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哈利波特迷你是葛萊分多還是史哲林學院？不用挑！K-SWISS都準備好了
魔法迷還是麻瓜們都看過來，今年是《哈利波特》推出的20周年，所以K-SWISS就以魔法學校霍格華茲中的四大學院為主題，推出一系列的聯名鞋，不管你是想去葛萊分多還是史萊哲林，通通都有！
K-SWISS聯手華納兄弟娛樂公司與旗下著名電影「哈利波特」推出兩種系列聯名鞋款，包括了以魁地奇球隊制服概念的設計，將品牌旗下的4款經典鞋型Classic 2000、Caprina、Gstaad 86和CR-Terrati結合霍格華茲四大學院象徵性動物以及魁地奇制服上的徽章。另一個系列則是四大學院象徵款，以Court Pro II CMF鞋為原型，分別加入紅黃咖啡色象徵勇氣的葛萊分多學院的獅子、藍與白象徵智慧的雷文克勞學院鷹、綠與黑代表擁有雄心及足智多謀的史萊哲林蛇，以及灰與黃組成正義與忠誠代表赫夫帕夫的獾。
不僅有代表霍格華茲四大學院的鞋款，K-SWISS還推出在實體通路與虛擬通路，購買哈利波特聯名系列任一鞋款，即可獲贈限量托特包一只，只送不賣，送完為止的活動。而且全台只有SOGO忠孝館、板橋大遠百、桃園遠東、漢神巨蛋、新光三越信義A11、京站時尚廣場、台中中友、新光三越台南西門店等8家據點銷售，身為魔法迷的你必收藏。
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