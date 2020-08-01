聽新聞
test
0:00 / 0:00
金盞花能吃還能敷！Kiehl's打造急診室用凝凍拯救肌膚
一提到Kiehl's契爾氏，就會想到金盞花，其中金盞花植物精華化妝水，更是許多喜歡修護的保養控最愛，8月1日，Kiehl's契爾氏在台灣全球首賣最新的「金盞花精萃修護水凝凍膜」，強調具有安瓶級的保養效用，還看得到金盞花瓣，並在新光三越信義新天地A11的Kiehl’s Coffee House，打造「金盞花急診室」，讓夏季肌膚受損的人，可以馬上來急救一下。
Kiehl's契爾氏全新推出的金盞花精萃修護水凝凍膜，結合清爽與保濕力，5分鐘就能讓肌膚保濕，凍膜中就能看到金盞花瓣，含有檞皮素、α香樹脂醇、ß香樹脂醇、羽扇豆醇與果酸，搭配翠葉蘆薈精華，加快吸收與保濕，強化肌膚的含水量，另外加入10種草本萃取成分，一敷上就能感受水潤感。
建議一周可以使用1～3次，晚間清潔後敷在臉上5分鐘即可，或是上妝前在特別乾的部位，敷上保溼，也可以在曬後、肌膚狀況不穩定時，達到修護的功用。
為了讓更多人直接了解金盞花精萃修護水凝凍膜，即日起至8月16日，在新光三越信義新天地A11打造「金盞花急診室」，不僅有黃色為主的超美打卡點，還推出每日限量20個的金盞花美式甜甜圈、金盞花果粒針筒氣泡飲，把金盞花吃下肚。
現場也有HSA肌膚屏障保濕檢測儀，檢查肌膚的健康狀況與含水量，8月16日前於指定專櫃完整肌膚檢測，贈送金盞花濕敷急救體驗組。
另外在金盞花急診室中，打卡分享上傳並hashtag #金盞花急診室、#kiehlstw，就能免費試吃甜甜圈與氣泡飲，另外購買任一金盞花相關餐飲滿300元，送金盞花限定杯套＋金盞花精萃亮采水凝霜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言