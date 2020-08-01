金盞花能吃還能敷！Kiehl's打造急診室用凝凍拯救肌膚

一提到Kiehl's契爾氏，就會想到金盞花，其中金盞花植物精華化妝水，更是許多喜歡修護的保養控最愛，8月1日，Kiehl's契爾氏在台灣全球首賣最新的「金盞花精萃修護水凝凍膜」，強調具有安瓶級的保養效用，還看得到金盞花瓣，並在新光三越信義新天地A11的Kiehl’s Coffee House，打造「金盞花急診室」，讓夏季肌膚受損的人，可以馬上來急救一下。

Kiehl's契爾氏全新推出的金盞花精萃修護水凝凍膜，結合清爽與保濕力，5分鐘就能讓肌膚保濕，凍膜中就能看到金盞花瓣，含有檞皮素、α香樹脂醇、ß香樹脂醇、羽扇豆醇與果酸，搭配翠葉蘆薈精華，加快吸收與保濕，強化肌膚的含水量，另外加入10種草本萃取成分，一敷上就能感受水潤感。

建議一周可以使用1～3次，晚間清潔後敷在臉上5分鐘即可，或是上妝前在特別乾的部位，敷上保溼，也可以在曬後、肌膚狀況不穩定時，達到修護的功用。

為了讓更多人直接了解金盞花精萃修護水凝凍膜，即日起至8月16日，在新光三越信義新天地A11打造「金盞花急診室」，不僅有黃色為主的超美打卡點，還推出每日限量20個的金盞花美式甜甜圈、金盞花果粒針筒氣泡飲，把金盞花吃下肚。

現場也有HSA肌膚屏障保濕檢測儀，檢查肌膚的健康狀況與含水量，8月16日前於指定專櫃完整肌膚檢測，贈送金盞花濕敷急救體驗組。