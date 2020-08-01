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泰式餐酒館花園thai thai開幕！搭生吐司、一日賣四餐

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
花園thia thai 四人合菜，菜色豐富。圖／台北花園大酒店提供
花園thia thai 四人合菜，菜色豐富。圖／台北花園大酒店提供

酸鮮香辣的泰式料理，還能怎麼跨界？台北花園大酒店將原本的大廳酒吧改裝為「星級飯店首家泰式餐酒館」，取名「花園thai thai」，除了經典泰式料理，還搭配最近正夯的話題生吐司，飲品也大跨界，從十來種各國啤酒、泰式風味奶茶到手沖咖啡，此外，供餐時段創新，從早到晚都能點菜。

「花園thai thai」發音也可愛，擁有20年資歷的泰籍主廚曾在台北花園自助餐廳負責泰式料理，深諳台灣人的口味喜好。天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，南洋風味近年崛起，為提供饕客更多選擇，花園thai thai主打全日餐飲，供應早午餐、下午茶、晚餐及宵夜「一日四餐」；同時將2~4月業績大幅成長的冠軍生吐司列入，可沾咖哩或抹醬，也有類「官財板」概念的餐飲選項。

歡慶開幕，新餐飲品牌也有多項優惠，像是即起到年底四人合菜每套優惠1,999元、夏日啤酒節優惠買一送一，持振興三倍券1,000元可折抵餐廳消費1,500元等。趙芝綺指出，預估可帶來1~2成業績。

記者實測，最划算選項是各式「套餐」，隨餐附贈200元以內的飲品，像是早餐選擇「果醬生吐司」可任選3款果醬搭飲品150元+10%，比單點飲料更划算。

今年大流行的「生吐司」，指的是無添加、純天然，此間的吐司磚烙印上「吉」、「利」兩字，象徵大吉大利、幸福好兆頭；生吐司磚選用有「流淚麵粉」美名、來自日本的凱薩琳麵粉，加入酵母、以生米熬煮多時的稀飯、湯種、魯邦種以及白糖一同攪拌發酵5小時，再靜置一夜後，攪拌、塑型、烘烤，麵香、濕潤，使人著迷。

同樣以生吐司磚做成的「咖哩官財板」，吐司油炸至金黃，內餡可選泰式雞肉黃咖哩、南方叢林豬咖哩、印度扁豆咖哩、泰式鮮蝦綠咖哩或印尼巴東牛咖哩等5款風味。另推薦「泰式蝦餅」，金錢外形、厚實飽滿，酥脆外衣與鮮甜內餡各有精彩，沾上特製泰式海鮮酸辣醬，風味又有不同。

花園thai thai的飲品也是一絕。其中，「古暹羅鴛鴦咖啡」是將泰式咖啡融入獨特香氣的班蘭香茅茶及糖水，很有漫步古暹羅的優閒品味。

地點：台北花園酒店一樓，台北市中華路二段一號

營業：9:00~23:00

電話：02-2312-1000

消費：套餐含飲料380元，也可單點

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花園thia thai空間氣氛輕鬆自在。圖／台北花園大酒店提供
花園thia thai空間氣氛輕鬆自在。圖／台北花園大酒店提供
花園thia thai生吐司系列料理。圖／台北花園大酒店提供
花園thia thai生吐司系列料理。圖／台北花園大酒店提供

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