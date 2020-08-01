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完美「過桶」！推薦好酒送老爸 橡木桶8月推孝親價

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
美國1924黑牌蘇維翁波本桶紅葡萄酒2018也是「過桶」展創意的代表作之一。圖／橡木桶洋酒提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
美國1924黑牌蘇維翁波本桶紅葡萄酒2018也是「過桶」展創意的代表作之一。圖／橡木桶洋酒提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

父親節即將到來，準備好要和爸爸乾一杯了嗎？橡木桶洋酒8月推出近8折的孝親價，同時以近年時興的「過桶」概念，挑選幾支創新又限量的酒款，與爸爸共飲，更添美好。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，橡木桶備貨向來超過半年，上半年受困於疫情，但沒有斷貨之虞；台灣威士忌佔酒飲市場過半，加上蘇格蘭目前僅恢復三成產能，大品牌已陸續缺貨，在這樣的情況下，橡木桶仍能開發新品，推出具話題的創新酒飲，頗為難得。

袁德珮指出，近年來，威士忌市場盛行「過桶」，加上蘇格蘭放寬限制，許多知名酒廠紛紛嘗試，其中，天頂分別與廣受好評的加勒比海Plantation蘭姆酒廠及愛爾蘭享負盛名高威啤酒廠合作，推出天頂Plantation Rum Cask Small Batch和天頂Strong Ale Cask Small Batch愛爾蘭威士忌，蘭姆酒桶使威士忌口感更加圓潤，而啤酒桶彰顯出威士忌的麥芽甜，兩款皆為限量款，趁著父親節優惠，最適合與爸爸一起開瓶嘗鮮。

美國1924黑牌蘇維翁波本桶紅葡萄酒2018也是「過桶」展創意的代表作之一。達利可多家族顛覆過桶規則，反過來用波本過桶，完美展現當年的叛逆基因，波本桶帶來奶油、焦糖、香草、堅果等風味，與蘇維翁葡萄酒的黑色莓果味融合，使口感更加圓潤，香氣也更豐富。

此外，全蘇格僅七家之一的純手工打造─雲頂酒廠旗下朗格羅經典單一麥芽蘇格蘭威士忌、年度日本限定艾雷之霧Palo Cortado桶威士忌、全球唯一獲准在赫雷斯地區GonzálezByass陳年的Nomad雪莉雙桶威士忌等國際知名威士忌，也都是適合父親的推薦酒款。

台灣人對雪莉桶威士忌情有獨鍾，其帶來的焦糖香氣與堅果尾韻，也有愈來愈多女性喜愛。袁德珮也推薦，可在威士忌中加入雪莉酒，調出屬於自己的雪莉桶威士忌。

8月1日起至31日，凡在橡木桶洋酒購買指定綠標威士忌，就送西班牙最具全球知名度的集團GonzálezByass旗下西班牙亞方索Oloroso雪莉酒。

橡木桶洋酒會員消費不限金額品項，都可享有15公里範圍的免費外送服務。相關資訊可查官網：https://www.drinks.com.tw/、按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，或追蹤IG@lovewineparty。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橡木桶洋酒總經理袁德珮推薦數款完美過桶的酒款。圖／橡木桶洋酒提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
橡木桶洋酒總經理袁德珮推薦數款完美過桶的酒款。圖／橡木桶洋酒提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

蘇格蘭 父親節 葡萄酒

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