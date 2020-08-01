鐵道迷快看！ 台鐵推三款限量福袋 史上最優惠下殺36折

振興文創經濟。台鐵局宣布即起推出三款限量福袋，分別是200元萌癒福袋、500元文青福袋及1000元定情福袋，折扣創台鐵開店史上最低三六折，且不限消費方式，持數位綁定或紙本的振興三倍券（惟電商不適用）及現金、信用卡消費皆同享福袋優惠價，台鐵本舖、台鐵夢工場通路皆有販售。

台鐵局說，200元萌癒福袋含餐旅熊雙層L夾、餐旅熊磁鐵夾、餐旅熊票卡夾、台鐵餐旅熊公仔-鐵魯或漢娜將（二擇一），共計四樣商品，福袋優惠折數約五六折，讓愛好者一次收集到滿滿實用餐旅熊可愛小物。

至於500元文青福袋，台鐵局說，含台灣經典車站造型金屬書籤共計七款，包括基隆驛、台北驛、新竹驛、台中驛、嘉義驛、台南驛、高雄驛，作工精細窗格簍空，值得珍藏，難得機會七大經典車站一次收齊。福袋優惠折數約四八折，希望藉由推廣經典車站書籤，喚起民眾巡禮鐵路文化之動力。

還有1000元定情福袋，台鐵局說，內含蒸情流露-LOVE墜飾及「破冰達陣」道釘禮盒，共計兩樣商品，福袋優惠折數約三六折，取真情流露鐵定成功之含意，有祝福良緣之美意。