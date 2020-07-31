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每月上億瀏覽量 愛奇藝台灣站第4季將併入海外版App

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
愛奇藝台灣站2020上半年熱門戲劇TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門戲劇TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供

上半年因為疫情影響，各種網路服務都蓬勃發展。Netflix全球第1季與第2季訂閱數大幅推進，2020上半年付費會員淨增長高達2,600萬；而在台灣付費訂閱人數排名第二的愛奇藝台灣站，上半年觀看流量與付費會員人數也都有顯著成長。

愛奇藝台灣站近日公告2020上半年全站流量近7.5億，平均每個月皆有上億的瀏覽次數；而攤開戲劇、綜藝、電影、動漫及兒童5大重點頻道榜單，以及指標性的「5大最吸金節目」，則由韓劇《夫婦的世界》搶佔戲劇類與吸金榜雙冠王。

觀察上半年分類前10名榜單，競爭最激烈的戲劇節目中，台劇《想見你》表現尤為亮眼，不僅在戲劇榜單中強勢攻佔第3名，吸金程度也僅次《夫婦的世界》，是前3名中唯一非獨家的項目，也是唯一台灣節目，目前累積流量已逾1,500萬次，無疑是上半年台劇之冠；同樣表現亮眼的台灣節目為實境綜藝《綜藝玩很大》及台劇《與鯊魚接吻》，分別是最熱門綜藝第3名及熱門戲劇第9名。歐銻銻娛樂董事長范立達表示：「雖然佔比仍不及韓國及大陸的項目，但從去年《我們不能是朋友》到今年《想見你》，台劇的實力真的不容小覷，今年愛奇藝也將為台灣站的用戶引進更多台灣優質內容，像是近期的《我的婆婆怎麼那麼可愛》目前已經快衝破千萬流量，算是下半年台劇黑馬。」

綜觀愛奇藝熱門節目，以韓國內容佔比為最高，除了韓劇外，在綜藝及電影榜單中也都強勢霸榜，分別占了6個名額。歐銻銻娛樂董事長表示：「愛奇藝台灣站當年開站即以《太陽的後裔》打響名號，多年來歐銻銻娛樂也持續將韓國內容做為重點經營項目。另外，我們也從數據中發現韓國電影對於用戶的吸引力不輸好萊塢電影，因此愛奇藝未來也將加大對韓國電影的投資。目前也開始以直接投資韓國製作公司量身打造新劇的模式，發展原創韓劇。」

另外有趣的觀察是，愛奇藝台灣站過去3年來持續採購各類型節目，致力提升頻道多元性，2020上半年流量佔比最高的頻道雖仍為戲劇頻道，但佔比卻是逐年下降，從過去超過60%的佔比，如今已下降到42%，取而代之的是動漫、綜藝及兒童佔比的提升，動漫頻道躍升第2大頻道，其後依序為綜藝及兒童頻道，《鬼滅之刃》、《阿奇幼幼園》，以及經典動漫《灌籃高手》都帶動不少觀看潮。

放眼下半年發展，隨著愛奇藝從2019年起推出海外版App，目前已在全球60個地區開放下載，預計今年第4季也會上架台灣App商店，愛奇藝台灣站也會併入海外版，未來愛奇藝採購的台灣節目都有機會同步於全球60個地區的用戶觀看。范立達董事長也提前透露下半年台灣站已經確定會有2部超強華語劇集獨家播出，包含由《我們與惡的距離》編劇呂蒔媛打造的《她們創業的那些鳥事》；以及由金鐘獎編劇杜政哲編寫的《粉紅色時光》。

而針對近日引發各方激烈討論的「OTT專法」爭議，歐銻銻娛樂董事長范立達也表示，好的法律應該是通則性、放諸四海皆準的，而不是針對「個案立法」，且應該要思考立法希望達到的目的，以及是否有其他更容易達成該目的的手段。NCC在7月21日公布OTT專法草案後開始徵集各方意見，歐銻銻娛樂也會提出一份建議書，並爭取出席後續公聽會的機會。即使之後面臨最壞的狀況，也一定會以保障會員權益為優先。

愛奇藝台灣站第4季將併入海外版App，台灣節目有機會同步於全球60個地區觀看。圖／摘自愛奇藝台灣站
愛奇藝台灣站第4季將併入海外版App，台灣節目有機會同步於全球60個地區觀看。圖／摘自愛奇藝台灣站
愛奇藝台灣站2020上半年帶進最多新會員訂單的最吸金節目TOP 5榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年帶進最多新會員訂單的最吸金節目TOP 5榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門動漫TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門動漫TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門兒童節目TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門兒童節目TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門綜藝TOP 10榜單，韓國內容佔比為最高。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門綜藝TOP 10榜單，韓國內容佔比為最高。圖／歐銻銻娛樂提供
歐銻銻娛樂董事長范立達。圖／歐銻銻娛樂提供
歐銻銻娛樂董事長范立達。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門電影TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站2020上半年熱門電影TOP 10榜單。圖／歐銻銻娛樂提供

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