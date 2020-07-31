臺南虱目魚產地直送全聯！ 無刺魚肚易食、熟成鮮甜嫩

料理的價值來自原物料，若能就地取材並善用食材各部位，在對的時節，吃對的食物，不但是「尚青」的自然飲食運行法則，同時也是人人在日常即可做到、愛地球幫助永續生機的方法之ㄧ。

時序轉入八月，正值台灣虱目魚盛產季節，全國最大的生鮮通路全聯福利中心與獲產銷履歷驗證池及模範漁民獎的臺南學甲區鮮饌養殖場合作，以雨水海水的半鹹水、低密度生態養殖方式、經職人黃金刀法分切「一魚全食」不浪費的虱目魚系列產品，加以高保鮮、易攜帶、不滲血水、減少剩食的貼體包裝，並採用獨家濕式熟成技術來提升風味，透過科技科學的冷鏈系統處理方式，直送全台千家全聯門市，消費者不用親赴臺南也可買到產地最新鮮的當季食材，烹煮健康安全鮮美的虱目魚全餐。

臺南市長黃偉哲表示，虱目魚是台灣大宗養殖魚類，也是臺南具代表性、近400年養殖歷史的魚種，主要的盛產期為夏秋兩季，生長地區以七股、安南、學甲、北門及將軍為主，其產值約佔臺灣整體50%以上。換句話說，大家所吃的虱目魚，大約每兩尾就有一尾來自台南。而臺南虱目魚多於沿海地區以鹹水低密度放養方式養殖，魚肉鮮甜美味，且因為虱目魚擁有充足的活動空間，肉質更為結實，油脂含量更低，其肉質及味道優於它處淡水集約養殖之虱目魚。

「全聯」支持在地好物產、吃對時一魚全食不浪費

身為臺南囝仔、可說是吃虱目魚長大的全聯副董事長謝健南表示，目前全聯在學甲地區的契作養殖總面積約400甲，產出量約1200噸，而全聯近年來對於虱目魚的使用量也年年增加，從2017年開始的100多噸，到2020年預估量可達500噸，並發展出多樣系列商品。其中，最新主打的是，使用獨家濕式熟成技術的「無刺虱目魚肚貼體包」、「虱目魚柳貼體包」，透過魚肉本身自然酵素於特定的時間與低溫下進行分解軟化纖維，達到嫩化肉質提升風味。

謝健南說，全聯是本土起家的企業，一直以來非常關心台灣的農漁牧產，去年以「一地一好物」的概念，串聯各縣市的名物推廣，即是希望能以實際行動來支持台灣在地農產與名物。全聯去年曾經推出高雄、台南、彰投、嘉義、雲林等各地物產展，訴求當季食材、依旬而食，推薦消費者「吃對時」的好物產，並建議消費者可搭配全聯生活誌DM的食譜，變化家常料理，在家就能簡單享受美味。

而今年全聯更是深耕在地單一物產的推廣，繼今年三月強力推廣台灣鯛-吳郭魚之後，八月主打的是虱目魚，即日起至8月27日推出11款商品，多樣商品活動期間內祭出限時特價優惠48元起。同時，買生鮮虱目魚系列商品，單筆每滿100元，現折10元。此外，PX GO!全聯線上購也同步推出折扣，好比急凍鮮物生態養殖虱目魚肚、臺南學甲虱目魚丸都推出3盒的優惠價，分批取貨，食材更新鮮。

臺南「鮮饌」生態養殖法、虱目魚頭好壯壯肉鮮美

全聯販售的虱目魚從源頭把關，獲得全聯嚴選的契約養殖夥伴是位於學甲的鮮饌國際有限公司，曾獲產銷履歷達人認證、模範漁民獎，並以「生態養殖法」打造健康生長環境。生態養殖法擁有混養多種生物(虱目魚、草魚、白蝦及烏魚)、水源平衡、不用藥及曬土等四大特色。而從養殖場捕撈覆冰後直送工廠的虱目魚，每尾重約1.5公斤，去鱗並進行分切、包裝及急速冷凍、庫存，從生產到加工，半小時內、一條龍15°C -18°全程冷鏈處理完成，搭配完善的物流系統配送，更加確保鮮度及食品安全。

其中，針對虱目魚多刺而令多數人難以取食的困擾，鮮饌國際廠內的工作人員熟練的以手工分切、一刀精準完美的弧線即能取出完全無刺、方便食用的虱目魚肚。至於每尾虱目魚僅有兩片的魚柳，也是全程使用人工分切。而虱目魚可說是利用率最高的魚類，為了達到一魚全食減少浪費的目的，鮮饌公司也特別製成虱目魚丸、魚皮等多品項。