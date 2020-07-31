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洗臉卸妝前必知3點基礎要點！不先洗手 小心臉會爛
洗臉，是每天保養最重要的初始，洗好臉就是肌膚好壞的最大主因。但許多人想要肌膚好，也知道洗臉的重要性，用了許多方式，想要改善膚質，卻反而越洗越差，膚質陸續出現小狀況，以下3個基礎洗臉要注意要點。
一、用骯髒的手洗臉
辛苦一天後，回到家的第一件事情，就是把臉上悶了一整天的妝容卸掉，但在卸妝之前，是否有把手洗乾淨呢？如果直接用骯髒的手洗臉，可能會導致細菌直接碰觸到臉部肌膚，若剛好臉上有傷口，也可能導致發炎紅腫的情況更嚴重喔。
改善方式：洗臉之前，先將手清潔乾淨。
二、洗臉過度搓揉
洗臉時，擔心臉洗得乾不乾淨，一直反覆的搓洗。搓洗臉部本身是沒有問題的，問題在於「過度用力」。然而過度用力的搓洗臉部可能會導致表面肌膚的傷害，毛孔因此就會越來越大。
改善方式：先將洗臉產品，搓揉出綿密的泡沫後，輕輕的在臉上打圓，就如同臉部按摩即可。
三、毛巾擦拭臉部
洗臉後為了臉部洗淨後的乾爽，會用毛巾來擦拭臉部，但實際上，毛巾上如果不是天天更換，會滋生非常多的細菌或寄生蟲。這時候再把毛巾往臉上撲，臉上就一天天的開始出現許多小問題，痘痘、發炎等症狀。
改善方式：洗臉後，建議可以用美容巾、紙巾輕輕的壓乾即可，一次性的毛巾，衛生又不傷肌膚。
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