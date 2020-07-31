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Angelababy和曾之喬撞衫 俏麗仙女、性感女神哪個正？
上週DIOR在新光三越台北信義新天地A9館打造「Dioramour期間限定店」，慶賀七夕情人節，當晚曾之喬身穿紅色波卡圓點薄紗洋裝出席開幕活動，胸前波瀾萬丈相當吸睛，網友眼尖發現Angelababy楊穎也穿了同一套洋裝，以纖瘦甜美取勝，穿出她既有的個人風格。
曾之喬當天是搭襯Lady Dior籐格紋紅色提包，Angelababy則是以刺繡款式Lady Dior搭配，兩人各自演繹不同風格。她們身上穿的是DIOR的2020年七夕情人節限定款，結合DIOR和Amour兩個字元打造的Dioramour系列，運用熱烈的紅色、俏皮的波點作為設計。紅色是迪奧先生摯愛的「生命的顏色」，也成為女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiur設計的定調色系。
全新的單品包括Book托特包推出全直式迷你托特包，Book Mini輪廓則是以紅色波點搭襯紅色品牌字母與Paris字樣，Lady Dior手袋推出拿鐵白、紅色籐格紋搭配白、紅色波點愛心吊飾；附有鍊帶的紅色波卡圓點五層小牛皮卡夾，則是當前流行的迷你尺寸小包款，都在「Dioramour期間限定店」展售至8月30日止。
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