突破男女框架！GUCCI正式推出「Mx」無性別分類

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
GUCCI正式推出一個名為「Mx」的無性別分類，希望藉此更強化打破性別窠臼、闡揚自由和自我表達的精神。圖／GUCCI提供
GUCCI正式推出一個名為「Mx」的無性別分類，希望藉此更強化打破性別窠臼、闡揚自由和自我表達的精神。圖／GUCCI提供

平權、性別認同是這幾年非常受到注目的議題，隨著時代演進，社群平台的盛行，「如何表達、展現自我」更成為不斷被探索的問題。GUCCI創意總監Alessandro Michele自上任以來，就不斷地透過設計和秀場上的造型、品牌形象等去宣揚不設限、多元化的理念，尤其聚焦「跨出性別框架」這個理念。而現在，GUCCI更正式推出一個名為「Mx」的無性別分類，目前也已經可以在官網上看到這個類別，希望藉此更強化打破性別窠臼、闡揚自由和自我表達的精神。

「年輕世代對於表現自我的無畏讓我對憧憬自由且平等的未來有了希望。」Alessandro Michele表示，「Mx」類別也是基於逐漸在大眾視野成形的性別流動概念創造出的。所謂「Mx」，其實就是有別於像是「Mr.」、「Ms.」這樣的稱呼法，如同我們常見到X代表的是未知、無限等意思，「Mx」無性別分類也是類似的主張，在這個類別中的所有單品風格也都是適合男女穿搭的路線，型錄上的模特兒身上所穿的單品都不是照性別去選擇，而是「最符合他們氣質」的款式。

而為了「Mx」類別的登場，GUCCI也特別邀請了從小在巴黎長大的阿爾及利亞漫畫家Melek Zertal操刀推出一系列漫畫，他把自身的成長經驗當作靈感， 創造出3位特別卻又平凡的學生Nokia、Gemini和Athon，還有一位教授，他們都穿戴「Mx」類別中的服飾及包款，整個故事從描述他們完成性別認同作業所經歷的奇遇為開端，此連環漫畫將發表在9月份的米蘭藝術刊物Frankenstein Magazine上。

Melek Zertal表示：「對我來說尤其複雜，在巴黎長大卻不符合所謂的時尚標準，我花了很長時間去接受我的身體和我可以穿的衣服；我以繪畫為起點，畫出像我的角色並給他們穿上我想穿的衣服，這讓我在嘗試新造型時能更得心應手。」對他來說，時尚就是一種自我解放，一種幫助你「活成什麼角色」的輔助。而之所以選擇畫學生來探討這議題，也是因為這個時期正是對建構自我認同有著很大的影響力，我們許多人也都經歷過，會更有共鳴。

首波故事開端描述一位穿著時尚的大學教授利用先進的全息投影技術，對在巴黎的一所大學中的學生們解釋「性別認同並非一成不變，而是動態的，它由我們的日常行為和自我表達構成。」而後可以看到學生們的討論和相處模式，最後他們遇到了一隻會講話的藍色小狗，帶來一本神秘書籍，接下來的故事就會在Frankenstein Magazine繼續連載。

此連環漫畫將發表在9月份的米蘭藝術刊物Frankenstein Magazine上。圖／GUCCI提供
此連環漫畫將發表在9月份的米蘭藝術刊物Frankenstein Magazine上。圖／GUCCI提供
GUCCI正式推出一個名為「Mx」的無性別分類，希望藉此更強化打破性別窠臼、闡揚自由和自我表達的精神。圖／GUCCI提供
GUCCI正式推出一個名為「Mx」的無性別分類，希望藉此更強化打破性別窠臼、闡揚自由和自我表達的精神。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
漫畫家Melek Zertal把自身的成長經驗當作靈感， 創造出3位特別卻又平凡的學生Nokia、Gemini和Athon。圖／GUCCI提供
漫畫家Melek Zertal把自身的成長經驗當作靈感， 創造出3位特別卻又平凡的學生Nokia、Gemini和Athon。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
為了「Mx」類別的登場，GUCCI也特別邀請了從小在巴黎長大的阿爾及利亞漫畫家Melek Zertal操刀推出一系列漫畫。圖／GUCCI提供
為了「Mx」類別的登場，GUCCI也特別邀請了從小在巴黎長大的阿爾及利亞漫畫家Melek Zertal操刀推出一系列漫畫。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
漫畫中的人物都穿戴著「Mx」的無性別分類服飾配件。圖／GUCCI提供
型錄上的模特兒身上所穿的單品都不是照性別去選擇，而是「最符合他們氣質」的款式。圖／GUCCI提供
型錄上的模特兒身上所穿的單品都不是照性別去選擇，而是「最符合他們氣質」的款式。圖／GUCCI提供
型錄上的模特兒身上所穿的單品都不是照性別去選擇，而是「最符合他們氣質」的款式。圖／GUCCI提供
型錄上的模特兒身上所穿的單品都不是照性別去選擇，而是「最符合他們氣質」的款式。圖／GUCCI提供
為了「Mx」類別的登場，GUCCI也特別邀請了從小在巴黎長大的阿爾及利亞漫畫家Melek Zertal操刀推出一系列漫畫。圖／GUCCI提供
為了「Mx」類別的登場，GUCCI也特別邀請了從小在巴黎長大的阿爾及利亞漫畫家Melek Zertal操刀推出一系列漫畫。圖／GUCCI提供
漫畫家Melek Zertal把自身的成長經驗當作靈感， 創造出3位特別卻又平凡的學生Nokia、Gemini和Athon。圖／GUCCI提供
漫畫家Melek Zertal把自身的成長經驗當作靈感， 創造出3位特別卻又平凡的學生Nokia、Gemini和Athon。圖／GUCCI提供

巴黎

延伸閱讀

【一劍浣春秋】從千萬服裝到快時尚⋯來看AV女優的衣服品味！

嘉義市即日起恢復「破袋稽查」 未落實分類最高罰6千

LVMH、Gucci、台積電都是它客戶 匯僑設計8月下旬掛牌

化妝的男人透露什麼訊息？GUCCI用彩妝強調多元性

相關新聞

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

突破男女框架！GUCCI正式推出「Mx」無性別分類

平權、性別認同是這幾年非常受到注目的議題，隨著時代演進，社群平台的盛行，「如何表達、展現自我」更成為不斷被探索的問題。G...

送老爸禮物這些最夯！網購「父親節熱搜關鍵字TOP 10」出爐

下周六就是父親節，電鬍刀、按摩器材、智慧穿戴裝置等都是熱門的送禮選項，根據遠傳friDay購物統計，今年父親節檔期最熱門...

「軍警公教醫護」約起來！君悅凱菲屋、彩日料同桌8折

快跟軍警公教醫護人員（含退休者）親友約起來！8月1日至9月30日，至台北君悅酒店人氣自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用...

蘭蔻首推8月1日超級黑瓶日！最強優惠買小送大要排隊了

8月1日得要調鬧鐘了！蘭蔻在去年推出全新升級的小黑瓶超未來肌因賦活露，今年適逢1周年，宣布8月1日為「超級黑瓶日」，在全...

影／黑嘉嘉「棋士精神」拍夏姿早秋 探索氣質、搞怪多變化

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）邀請了氣質棋士黑嘉嘉詮釋2020早秋系列，以瓶身圖紋的藝術表現，加上薔薇科屬月季花的...

英式烤餅你也會／拿個碗拌一拌的超簡單烤點心 起司培根瑪芬

喝茶一定要配上豐盛的點心，午茶時光在英國飲食文化中是很重要的，一杯好茶搭配香噴噴的鹹甜烤餅，最受到大小朋友歡迎，而且做法...

5G輕旗艦手機「LG VELVET蛋糕機」單機2萬元有找 還可變身雙螢幕

如果想要晉升5G一族又沒預算買高單價的旗艦手機，LG全新推出的輕旗艦5G手機LG VELVET「蛋糕機」絕對可列入清單！...

限時3天！摩斯「和牛珍珠堡」特價88元

摩斯漢堡慶祝父親節，8/6~8/8連續三天推出父親節特惠，期間點購藜麥元氣和牛珍珠堡優惠價88元(原價110元)，以及大...

「立頓玩茶舖」快閃回歸！2千種變化 自己玩創意

立頓2019年掀起排隊熱潮的「Lipton PARTEA立頓玩茶舖快閃店」，將在2020夏天強勢回歸，今年聯手「SOMA...

plain-me聯手PHILIPS帶你喝出生活的況味 輕鬆打造極品拿鐵咖啡

時常跨界的台灣時尚品牌plain-me找來了PHILIPS合作，將品味自服裝延伸至生活層面，並選在敦南旗艦店中，打造全新...

千呼萬喚！卡地亞頂級珠寶鐘表展 八月磅礡獻世

時序邁入八月，秋季的頂級珠寶大秀熱潮也已悄悄掀起序幕。頂級珠寶品牌「卡地亞（Cartier）」宣佈即將於八月以「Une ...

熱門新聞

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。