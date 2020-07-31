突破男女框架！GUCCI正式推出「Mx」無性別分類

平權、性別認同是這幾年非常受到注目的議題，隨著時代演進，社群平台的盛行，「如何表達、展現自我」更成為不斷被探索的問題。GUCCI創意總監Alessandro Michele自上任以來，就不斷地透過設計和秀場上的造型、品牌形象等去宣揚不設限、多元化的理念，尤其聚焦「跨出性別框架」這個理念。而現在，GUCCI更正式推出一個名為「Mx」的無性別分類，目前也已經可以在官網上看到這個類別，希望藉此更強化打破性別窠臼、闡揚自由和自我表達的精神。

「年輕世代對於表現自我的無畏讓我對憧憬自由且平等的未來有了希望。」Alessandro Michele表示，「Mx」類別也是基於逐漸在大眾視野成形的性別流動概念創造出的。所謂「Mx」，其實就是有別於像是「Mr.」、「Ms.」這樣的稱呼法，如同我們常見到X代表的是未知、無限等意思，「Mx」無性別分類也是類似的主張，在這個類別中的所有單品風格也都是適合男女穿搭的路線，型錄上的模特兒身上所穿的單品都不是照性別去選擇，而是「最符合他們氣質」的款式。

而為了「Mx」類別的登場，GUCCI也特別邀請了從小在巴黎長大的阿爾及利亞漫畫家Melek Zertal操刀推出一系列漫畫，他把自身的成長經驗當作靈感， 創造出3位特別卻又平凡的學生Nokia、Gemini和Athon，還有一位教授，他們都穿戴「Mx」類別中的服飾及包款，整個故事從描述他們完成性別認同作業所經歷的奇遇為開端，此連環漫畫將發表在9月份的米蘭藝術刊物Frankenstein Magazine上。

Melek Zertal表示：「對我來說尤其複雜，在巴黎長大卻不符合所謂的時尚標準，我花了很長時間去接受我的身體和我可以穿的衣服；我以繪畫為起點，畫出像我的角色並給他們穿上我想穿的衣服，這讓我在嘗試新造型時能更得心應手。」對他來說，時尚就是一種自我解放，一種幫助你「活成什麼角色」的輔助。而之所以選擇畫學生來探討這議題，也是因為這個時期正是對建構自我認同有著很大的影響力，我們許多人也都經歷過，會更有共鳴。