送老爸禮物這些最夯！網購「父親節熱搜關鍵字TOP 10」出爐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物推出「宇宙最強老爸」活動主會場，首次與「星際大戰」IP聯名。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出「宇宙最強老爸」活動主會場，首次與「星際大戰」IP聯名。圖／PChome 24h購物提供

下周六就是父親節，電鬍刀、按摩器材、智慧穿戴裝置等都是熱門的送禮選項，根據遠傳friDay購物統計，今年父親節檔期最熱門商品TOP 5依序為電鬍刀、補品與營養品、按摩器材（筋膜槍、按摩椅）、智慧手環、電動牙刷，PChome 24h購物「父親節熱搜關鍵字TOP 10」依序為刮鬍刀、液晶電視、按摩槍、手機、耳機、空拍機、行車記錄器、吸塵器、咖啡機及電動牙刷。

遠傳friDay購物指出，今年消費者選購父親節禮物的金額約為3,000～5,000元，較去年平均增加1,000元，推估可能是受到疫情影響減少外食聚餐，將餐費轉嫁至禮物選購上。在商品趨勢方面，除了電動刮鬍刀依舊是常勝軍之外，其他品項屬性多半都是健康生活取向，其中保健營養禮盒銷量較去年同期成長近5成，是熱銷TOP 5之中年成長最多的一類；按摩器材同樣受歡迎，但相較於母親節熱銷的按摩沙發，筋絡按摩槍在今年父親節更夯，筋膜槍訂單占同品類商品近6成。遠傳friDay購物歡慶父親節，推出全站精選商品2折起，8月3日德國百靈牌及Oral-B超級品牌日開跑，精選經典商品特惠價，並有多項加碼好康。

PChome 24h購物即日起至8月10日推出「宇宙最強老爸」活動，整合3C資訊、電競電玩、日用家電、運動戶外等精選商品推出優惠折扣，並首次與「星際大戰」IP聯名，推出「星戰迷X崛起買爆」商品專區，星戰商品最低享優惠32折起。此外，即日起至9月3日於PChome 24h購物單筆消費滿2,888元可登記抽全台頂級奢華食宿。

淘寶台灣8月3日至8月8日推出「8.8翻倍日」狂撒眾多超殺優惠，購買活動商品滿24,888元最高可折2,888元，8月6日凌晨0點起加開限時1小時消費滿3,888元現折888元；活動期間每天於驚喜時段整點發放「88元翻倍券」，消費滿888元即可折抵使用，每天上午10點及晚上8點折扣面額最高翻5倍，8月8日父親節當天折扣面額最高翻6倍，等同於消費滿888元可現抵528元、直接下殺41折。淘寶台灣「8.8翻倍日」優惠商品包括任天堂Switch動物森友會限定主機組＋收納包與保護貼＋2片遊戲軟體組合優惠價14,000元有找、AirPods搭配充電盒不到3,300元即可入手、三星43吋Crystal 4K UHD電視低於19,000元。

生活市集近一周「保健」躍升熱搜關鍵字之冠，搜尋度單周飆升超過10倍，另外像是「6吋以上手機」、「電動牙刷」、「電動刮鬍刀」、「護膝」等商品也是熱搜目標。生活市集今推出「犒賞老爸」專區，集結熱門3C、實用家電、保健商品、人氣美食等近200項精選商品免運狂殺4折起。

淘寶台灣8月3日至8月8日推出「8.8翻倍日」，任天堂Switch動物森友會限定主機組＋2片遊戲軟體組合優惠價不到14,000元。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣8月3日至8月8日推出「8.8翻倍日」，任天堂Switch動物森友會限定主機組＋2片遊戲軟體組合優惠價不到14,000元。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣8月3日至8月8日推出「8.8翻倍日」，狂撒眾多超殺優惠。圖／淘寶台灣提供
淘寶台灣8月3日至8月8日推出「8.8翻倍日」，狂撒眾多超殺優惠。圖／淘寶台灣提供
Samsung Galaxy A71（8GB／128GB），PChome 24h購物即日起至8月6日特價11,900元。圖／PChome 24h購物提供
Samsung Galaxy A71（8GB／128GB），PChome 24h購物即日起至8月6日特價11,900元。圖／PChome 24h購物提供
生活市集推出「犒賞老爸」專區，集結熱門3C、實用家電、保健商品等近200項父親節商品免運狂殺4折起。圖／生活市集提供
生活市集推出「犒賞老爸」專區，集結熱門3C、實用家電、保健商品等近200項父親節商品免運狂殺4折起。圖／生活市集提供
淘寶台灣8月3日至8月8日推出「8.8翻倍日」，AirPods＋充電盒3,300元有找。圖／淘寶台灣提供
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國際牌五刀頭全機水洗電鬍刀ES-LV5C-K，生活市集特價5,237元，售完為止。圖／生活市集提供
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ASUS X509JB 15.6吋10代雙碟筆電，PChome 24h購物即日起至8月5日特價19,900元。圖／PChome 24h購物提供
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