送老爸禮物這些最夯！網購「父親節熱搜關鍵字TOP 10」出爐

下周六就是父親節，電鬍刀、按摩器材、智慧穿戴裝置等都是熱門的送禮選項，根據遠傳friDay購物統計，今年父親節檔期最熱門商品TOP 5依序為電鬍刀、補品與營養品、按摩器材（筋膜槍、按摩椅）、智慧手環、電動牙刷，PChome 24h購物「父親節熱搜關鍵字TOP 10」依序為刮鬍刀、液晶電視、按摩槍、手機、耳機、空拍機、行車記錄器、吸塵器、咖啡機及電動牙刷。

遠傳friDay購物指出，今年消費者選購父親節禮物的金額約為3,000～5,000元，較去年平均增加1,000元，推估可能是受到疫情影響減少外食聚餐，將餐費轉嫁至禮物選購上。在商品趨勢方面，除了電動刮鬍刀依舊是常勝軍之外，其他品項屬性多半都是健康生活取向，其中保健營養禮盒銷量較去年同期成長近5成，是熱銷TOP 5之中年成長最多的一類；按摩器材同樣受歡迎，但相較於母親節熱銷的按摩沙發，筋絡按摩槍在今年父親節更夯，筋膜槍訂單占同品類商品近6成。遠傳friDay購物歡慶父親節，推出全站精選商品2折起，8月3日德國百靈牌及Oral-B超級品牌日開跑，精選經典商品特惠價，並有多項加碼好康。

PChome 24h購物即日起至8月10日推出「宇宙最強老爸」活動，整合3C資訊、電競電玩、日用家電、運動戶外等精選商品推出優惠折扣，並首次與「星際大戰」IP聯名，推出「星戰迷X崛起買爆」商品專區，星戰商品最低享優惠32折起。此外，即日起至9月3日於PChome 24h購物單筆消費滿2,888元可登記抽全台頂級奢華食宿。

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