「軍警公教醫護」約起來！君悅凱菲屋、彩日料同桌8折

快跟軍警公教醫護人員（含退休者）親友約起來！8月1日至9月30日，至台北君悅酒店人氣自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用餐，用餐入場前出示服務證及相關證明身分證件正本，本人及同桌用餐者皆享8折優惠。

此外，同時間於台北君悅酒店舉辦的「尋找勁夏幸運星」滿千抽獎活動，凡是9月20日前在館內任一餐廳消費滿1,000元，即可獲得一張幸運券參加抽獎，就有機會抽中BMW X6頂級百萬名車免費開一年、超人氣自助餐凱菲屋雙人免費吃到年底、67坪總統套房4天3夜雙人奢華假期、頂級套房雙人住宿、各式美饌餐券、奢華SPA療程與各式優惠券等多達100項超值好禮。

凱菲屋位於台北君悅酒店一樓，由50餘位師傅組成的廚藝團隊，極具特色的開放式廚房，創下國內自助餐廳先例，另規劃印度食尚、開胃前菜、中式美饌、西式佳餚、和風饗宴、生鮮海味、點心百匯等10大主題飲食區塊，每日提供超過160道經典菜色。