聽新聞
test
0:00 / 0:00
「軍警公教醫護」約起來！君悅凱菲屋、彩日料同桌8折
快跟軍警公教醫護人員（含退休者）親友約起來！8月1日至9月30日，至台北君悅酒店人氣自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用餐，用餐入場前出示服務證及相關證明身分證件正本，本人及同桌用餐者皆享8折優惠。
此外，同時間於台北君悅酒店舉辦的「尋找勁夏幸運星」滿千抽獎活動，凡是9月20日前在館內任一餐廳消費滿1,000元，即可獲得一張幸運券參加抽獎，就有機會抽中BMW X6頂級百萬名車免費開一年、超人氣自助餐凱菲屋雙人免費吃到年底、67坪總統套房4天3夜雙人奢華假期、頂級套房雙人住宿、各式美饌餐券、奢華SPA療程與各式優惠券等多達100項超值好禮。
凱菲屋位於台北君悅酒店一樓，由50餘位師傅組成的廚藝團隊，極具特色的開放式廚房，創下國內自助餐廳先例，另規劃印度食尚、開胃前菜、中式美饌、西式佳餚、和風饗宴、生鮮海味、點心百匯等10大主題飲食區塊，每日提供超過160道經典菜色。
「彩」日本料理則位於台北君悅酒店三樓，以其正統的大和美食聞名。充滿東洋元素的空間設計與深具時尚感的開放式廚房，搭配獨具現代風格的菜色擺飾，無限供應的自助式餐檯供，每日供應新鮮壽司、生魚片、燒烤、炸物及各式和風小點等近百道菜色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言