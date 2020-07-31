聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭蔻首推8月1日超級黑瓶日！最強優惠買小送大要排隊了

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
蘭蔻在8月1日推出超級黑瓶日。圖／蘭蔻提供
蘭蔻在8月1日推出超級黑瓶日。圖／蘭蔻提供

8月1日得要調鬧鐘了！蘭蔻在去年推出全新升級的小黑瓶超未來肌因賦活露，今年適逢1周年，宣布8月1日為「超級黑瓶日」，在全台專櫃推出「超級黑瓶升級組」，另外在指定10個櫃點推出「年輕升級刮刮卡」，只要購買升級組，就能獲得一張刮刮卡，每張都有獎，最大獎是50ml的小黑瓶。

蘭蔻旗下最紅的產品就是小黑瓶，這回推出的超級黑瓶升級組，買超未來肌因賦活露30ml，加送超未來肌因賦活露7ml、超極光活粹晶露10mlＸ2瓶，特價3,000元。

另在台北忠孝SOGO、新光三越南西店、新光三越信義A8、板橋大遠百、中壢SOGO、台中新光三越、台中中友、台中遠東、台南新光三越西門、漢神巨蛋等全台10櫃點，在8月1日百貨開門後，率先購買升級組的前50名客人，送一張刮刮卡，獎項包括小黑瓶50ml正產品、小黑瓶30ml正產品、整組免費、小黑瓶7ml等，張張有獎。

蘭蔻在8月1日推出超級黑瓶日，指定10個櫃位，搶先購買可獲得刮刮卡。圖／蘭蔻提供
蘭蔻在8月1日推出超級黑瓶日，指定10個櫃位，搶先購買可獲得刮刮卡。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超級黑瓶升級組：超未來肌因賦活露30ml，加送超未來肌因賦活露7ml、超極光活粹晶露10mlＸ2瓶，特價3,000元。圖／蘭蔻提供
蘭蔻超級黑瓶升級組：超未來肌因賦活露30ml，加送超未來肌因賦活露7ml、超極光活粹晶露10mlＸ2瓶，特價3,000元。圖／蘭蔻提供

蘭蔻 SOGO 極光

延伸閱讀

時力主席徐永明涉SOGO案 黃郁芬：請自請停止黨內職權

陳唐山捲入SOGO收賄 昔幕僚：他處事風格絕不可能收賄

合一早盤衝上漲停 7,000張排隊掛單

「屏東本事」再升級 專訪林宥嘉

相關新聞

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

突破男女框架！GUCCI正式推出「Mx」無性別分類

平權、性別認同是這幾年非常受到注目的議題，隨著時代演進，社群平台的盛行，「如何表達、展現自我」更成為不斷被探索的問題。G...

送老爸禮物這些最夯！網購「父親節熱搜關鍵字TOP 10」出爐

下周六就是父親節，電鬍刀、按摩器材、智慧穿戴裝置等都是熱門的送禮選項，根據遠傳friDay購物統計，今年父親節檔期最熱門...

「軍警公教醫護」約起來！君悅凱菲屋、彩日料同桌8折

快跟軍警公教醫護人員（含退休者）親友約起來！8月1日至9月30日，至台北君悅酒店人氣自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用...

蘭蔻首推8月1日超級黑瓶日！最強優惠買小送大要排隊了

8月1日得要調鬧鐘了！蘭蔻在去年推出全新升級的小黑瓶超未來肌因賦活露，今年適逢1周年，宣布8月1日為「超級黑瓶日」，在全...

影／黑嘉嘉「棋士精神」拍夏姿早秋 探索氣質、搞怪多變化

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）邀請了氣質棋士黑嘉嘉詮釋2020早秋系列，以瓶身圖紋的藝術表現，加上薔薇科屬月季花的...

英式烤餅你也會／拿個碗拌一拌的超簡單烤點心 起司培根瑪芬

喝茶一定要配上豐盛的點心，午茶時光在英國飲食文化中是很重要的，一杯好茶搭配香噴噴的鹹甜烤餅，最受到大小朋友歡迎，而且做法...

5G輕旗艦手機「LG VELVET蛋糕機」單機2萬元有找 還可變身雙螢幕

如果想要晉升5G一族又沒預算買高單價的旗艦手機，LG全新推出的輕旗艦5G手機LG VELVET「蛋糕機」絕對可列入清單！...

限時3天！摩斯「和牛珍珠堡」特價88元

摩斯漢堡慶祝父親節，8/6~8/8連續三天推出父親節特惠，期間點購藜麥元氣和牛珍珠堡優惠價88元(原價110元)，以及大...

「立頓玩茶舖」快閃回歸！2千種變化 自己玩創意

立頓2019年掀起排隊熱潮的「Lipton PARTEA立頓玩茶舖快閃店」，將在2020夏天強勢回歸，今年聯手「SOMA...

plain-me聯手PHILIPS帶你喝出生活的況味 輕鬆打造極品拿鐵咖啡

時常跨界的台灣時尚品牌plain-me找來了PHILIPS合作，將品味自服裝延伸至生活層面，並選在敦南旗艦店中，打造全新...

千呼萬喚！卡地亞頂級珠寶鐘表展 八月磅礡獻世

時序邁入八月，秋季的頂級珠寶大秀熱潮也已悄悄掀起序幕。頂級珠寶品牌「卡地亞（Cartier）」宣佈即將於八月以「Une ...

熱門新聞

南海熱低壓形成 氣象局：最快今生成颱風

新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

台新銀行員工中15.6億威力彩 今天傳獨吞

李登輝12根心臟支架不是最厲害 56歲的他10年裝67個

「18禁人偶」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館情慾再升級

放久恐致癌 36款胃藥明起禁用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。