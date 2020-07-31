蘭蔻首推8月1日超級黑瓶日！最強優惠買小送大要排隊了

8月1日得要調鬧鐘了！蘭蔻在去年推出全新升級的小黑瓶超未來肌因賦活露，今年適逢1周年，宣布8月1日為「超級黑瓶日」，在全台專櫃推出「超級黑瓶升級組」，另外在指定10個櫃點推出「年輕升級刮刮卡」，只要購買升級組，就能獲得一張刮刮卡，每張都有獎，最大獎是50ml的小黑瓶。

蘭蔻旗下最紅的產品就是小黑瓶，這回推出的超級黑瓶升級組，買超未來肌因賦活露30ml，加送超未來肌因賦活露7ml、超極光活粹晶露10mlＸ2瓶，特價3,000元。

另在台北忠孝SOGO、新光三越南西店、新光三越信義A8、板橋大遠百、中壢SOGO、台中新光三越、台中中友、台中遠東、台南新光三越西門、漢神巨蛋等全台10櫃點，在8月1日百貨開門後，率先購買升級組的前50名客人，送一張刮刮卡，獎項包括小黑瓶50ml正產品、小黑瓶30ml正產品、整組免費、小黑瓶7ml等，張張有獎。