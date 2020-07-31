英式烤餅你也會／拿個碗拌一拌的超簡單烤點心 起司培根瑪芬
喝茶一定要配上豐盛的點心，午茶時光在英國飲食文化中是很重要的，一杯好茶搭配香噴噴的鹹甜烤餅，最受到大小朋友歡迎，而且做法意外簡單，竟然只要拿個碗拌一拌，幾個步驟就能烤出英式經典美味的馬芬！
【威爾斯：起司培根瑪芬】
威爾斯的餐桌上不可缺少的食物之一就是起司。起司不只可以直接吃，也經常被運用在料理之中，因而誕生了極具風味的起司培根瑪芬。只需將這些起司與食材全部放進一個調理碗內攪拌即可。過去會使用較具有份量感的食材，現在則改用泡打粉，吃起來較為輕盈。
【材料準備】
材料（直徑5cm的瑪芬蛋糕杯子狀烤模5個）
起司（或以市售的起司碎屑代替）⋯60g
無鹽奶油⋯50g
細砂糖⋯20g
雞蛋（中型）⋯1顆
● A料
低筋麵粉⋯130g
泡打粉⋯1小匙鹽⋯¼小匙（注意！務必使用不含鋁的泡打粉）
培根（切成1cm２方體）⋯40g
牛乳⋯50ml
起司（裝飾用，可使用市售的起司碎屑代替）⋯30g
【前置作業】
將奶油與雞蛋退冰至室溫，蛋打散成蛋液。
如果是整塊起司，將起司刨成碎屑。
在瑪芬烤模內鋪上烘焙紙杯。
【製作方法】
將奶油放進調理碗內，以木勺攪拌成膏狀。
接著加入細砂糖並攪拌，將蛋液分三次加入，每一次都要均勻混合。
將A料以過篩方式加入，加入牛乳、起司、培根後攪拌。
將步驟3倒入烘焙紙杯內，鋪上裝飾用的起司。烤箱以180℃烤15∼20分鐘。
利用竹籤刺穿中心，如果竹籤不會沾黏到麵糊，即完成。
【食用期限與保存方法】
剛做好的點心是最美味的。
將一個個分別以保鮮膜包覆，置於冰箱冷藏可保存3天。以烤箱加熱回溫也相當美味。
作者介紹：砂古玉緒（SAKO TAMAO），英國點心研究家，糕點烘焙教室「英國菓子‧歐洋菓子教室The British Pudding」負責人。 旅居英國10年，於2012年末回日本，積極介紹如何使用日本食材製作道地的英國點心，同時也積極指導如何製作英國傳統點心、地方點心，以及相關歷史背景等。2014年於NHK連續劇「阿政與愛莉」中擔任蘇格蘭料理與點心製作指導顧問。2016年獲得世界食譜大賽──海外料理部門最優秀作品獎。
【摘文選自：《經典英式甜點》、作者：砂古玉緒、譯者：林宜薰、圖文：尖端出版社提供、整理：記者柯意如】
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