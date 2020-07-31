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影／黑嘉嘉「棋士精神」拍夏姿早秋 探索氣質、搞怪多變化
夏姿．陳（SHIATZY CHEN）邀請了氣質棋士黑嘉嘉詮釋2020早秋系列，以瓶身圖紋的藝術表現，加上薔薇科屬月季花的花語希望，呈現出「希．紋」主題，蘊含五○年代的女性韻味，有著浪漫多變的風格。
2020早秋的夏姿女裝系列，輪廓源於五○年代，戰後時期的大眾娛樂文化、物質性消費都蓬勃發展，女性也綻放美麗姿態，因而誕生了趨向性感、別緻的輪廓，剪裁以窄腰、豐臀的線條，凸顯飽滿的女性曲線；加上襯衫、寬版腰帶，呈現出婀娜多姿又俐落的樣貌。當時中性服裝造型，也受到女性喜愛，夏姿在早秋也不乏簡潔俐落的褲裝，展現柔美、剛毅兼具的女性特質。
因此，早秋系列邀請了台、澳混血的女子職業圍棋選手黑嘉嘉演繹，以內心的對話為出發，作為影像編輯的主軸，運用服裝的變換來對比出一個個探索中的自我，黑嘉嘉藉此表示，「人的一生其實一直處在探索的階段，而我也是，面對新事物或遇到挫折並不感到害怕，會更願意學習或是嘗試。」黑嘉嘉在拍攝完形象影片後，發現夏姿不若她想像中的熟齡，也喜歡上適合年輕人搭配的單品。而早秋的色彩運用正是以彷若棋藝的黑、白色系為基底，點綴不同深淺的藍、粉紅、米色，描繪了瓶身結構，蕾絲、毛織、烏干紗印花以及版畫質感的手繪印花緹花等紋樣，則帶來細緻美感，亮片或羽狀蕾絲增加了光影與視覺變化，讓服裝更顯活潑。
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