影／黑嘉嘉「棋士精神」拍夏姿早秋 探索氣質、搞怪多變化

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）邀請了氣質棋士黑嘉嘉詮釋2020早秋系列，以瓶身圖紋的藝術表現，加上薔薇科屬月季花的花語希望，呈現出「希．紋」主題，蘊含五○年代的女性韻味，有著浪漫多變的風格。

2020早秋的夏姿女裝系列，輪廓源於五○年代，戰後時期的大眾娛樂文化、物質性消費都蓬勃發展，女性也綻放美麗姿態，因而誕生了趨向性感、別緻的輪廓，剪裁以窄腰、豐臀的線條，凸顯飽滿的女性曲線；加上襯衫、寬版腰帶，呈現出婀娜多姿又俐落的樣貌。當時中性服裝造型，也受到女性喜愛，夏姿在早秋也不乏簡潔俐落的褲裝，展現柔美、剛毅兼具的女性特質。