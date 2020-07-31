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5G輕旗艦手機「LG VELVET蛋糕機」單機2萬元有找　還可變身雙螢幕

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LG推出輕旗艦5G手機LG VELVET「蛋糕機」，全系列4色即日起開賣，單機價19,990元。圖／LG提供
LG推出輕旗艦5G手機LG VELVET「蛋糕機」，全系列4色即日起開賣，單機價19,990元。圖／LG提供

如果想要晉升5G一族又沒預算買高單價的旗艦手機，LG全新推出的輕旗艦5G手機LG VELVET「蛋糕機」絕對可列入清單！LG VELVET不僅擁有6.8吋大螢幕與輕巧絕美機身設計，還能透過另外加購的LG首款白色Dual Screen，將手機變身為雙螢幕，單機價19,990元，即日起於中華電信獨家開賣，LG首款白色Dual Screen加購價4,990元，於神腦生活購物網站及神腦全台特約服務中心販售。

LG VELVET是LG手機首次跳脫G系列、V系列命名方式的分水嶺，整體設計也不同以往，螢幕與背蓋皆採用3D Arc曲面設計，機身厚度僅有7.9mm、重量只有180g，並推出奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克等4色，搭配光滑鏡面能在不同角度折射出奇幻極光般的色調，其中以日落晚霞為靈感的草莓布丁款更會由深珊瑚色轉化為柔美橙黃色。

LG VELVET搭載6.8吋20.5：9 FHD＋ POLED大螢幕，搭配LG VELVET首次推出的白色Dual Screen採用霧面質感融合細膩珠光，重量只有129g，螢幕同樣為6.8吋，搭載2.05吋Cover Display方便使用者掌握訊息與通知。

3主鏡頭相機的LG VELVET配備4,800萬畫素標準鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素肖像鏡頭，搭載穩定錄影功能，同時支援夜間拍攝，拍攝Vlog更輕鬆，並內建AI智慧相機功能；前置鏡頭為1,600萬畫素，支援100連拍。在音效方面，LG VELVET搭載獨創3D Sound引擎音訊技術及雙喇叭立體聲，並具備ASMR錄音技術，像是煎蛋時的滋滋聲、開汽水的氣泡聲、嚼洋芋片的喀滋聲都能輕鬆收錄。

LG VELVET不僅美型，硬體規格也夠強悍，通過美國軍規MIL－STD－810認證，具備IP68防水防塵，並支援5G＋4G雙卡雙待。

中華電信即日起獨家開賣LG VELVET，9月30日前搭配精采5G購機方案月付1,399元、36個月租期，可享限時折價3,000元及最高再折1,000元的振興方案優惠，LG VELVET購機專案價只要990元。

LG VELVET「開心果馬卡龍」以絲綢般的亮感極光綠，打造低調奢華質感。圖／LG提供
LG VELVET「開心果馬卡龍」以絲綢般的亮感極光綠，打造低調奢華質感。圖／LG提供
LG VELVET「黑森林巧克」以經典沈穩的鏡面光澤，展現簡約時尚。圖／LG提供
LG VELVET「黑森林巧克」以經典沈穩的鏡面光澤，展現簡約時尚。圖／LG提供
LG首次推出6.8吋白色Dual Screen，加購價4,990元，讓LG VELVET輕鬆變身雙螢幕。圖／LG提供
LG首次推出6.8吋白色Dual Screen，加購價4,990元，讓LG VELVET輕鬆變身雙螢幕。圖／LG提供
LG VELVET「草莓布丁」透過光線折射後色澤由深珊瑚色轉化為柔美橙黃色，搭配水滴型內嵌式相機鏡頭，更顯絕美不凡。圖／LG提供
LG VELVET「草莓布丁」透過光線折射後色澤由深珊瑚色轉化為柔美橙黃色，搭配水滴型內嵌式相機鏡頭，更顯絕美不凡。圖／LG提供
LG VELVET「奶霜克林姆」的貝殼色澤時尚典雅，螢幕及背蓋皆採用3D Arc曲面機身設計。圖／LG提供
LG VELVET「奶霜克林姆」的貝殼色澤時尚典雅，螢幕及背蓋皆採用3D Arc曲面機身設計。圖／LG提供
LG VELVET「草莓布丁」透過光線折射後色澤由深珊瑚色轉化為柔美橙黃色，搭配水滴型內嵌式相機鏡頭，更顯絕美不凡。圖／LG提供
LG VELVET「草莓布丁」透過光線折射後色澤由深珊瑚色轉化為柔美橙黃色，搭配水滴型內嵌式相機鏡頭，更顯絕美不凡。圖／LG提供
LG首款白色Dual Screen外觀以霧面質感融合細膩珠光，搭載6.8吋20.5：9 FHD＋螢幕及2.05吋Cover Display。圖／LG提供
LG首款白色Dual Screen外觀以霧面質感融合細膩珠光，搭載6.8吋20.5：9 FHD＋螢幕及2.05吋Cover Display。圖／LG提供
LG推出輕旗艦5G手機LG VELVET「蛋糕機」，全系列4色即日起開賣，單機價19,990元。圖／LG提供
LG推出輕旗艦5G手機LG VELVET「蛋糕機」，全系列4色即日起開賣，單機價19,990元。圖／LG提供

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