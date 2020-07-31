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限時3天！摩斯「和牛珍珠堡」特價88元
摩斯漢堡慶祝父親節，8/6~8/8連續三天推出父親節特惠，期間點購藜麥元氣和牛珍珠堡優惠價88元(原價110元)，以及大杯摩斯咖啡(冰/熱)兩杯88元。
今夏高溫屢破紀錄，清涼消暑的餐點最熱賣，摩斯漢堡8/1起新品推出「藜麥豚燒總匯沙拉」與「鳳梨蘋果蒟蒻冰茶」，也主打清爽無負擔。「藜麥豚燒總匯沙拉」（85元）選用多款蔬食，以及冰烤蕃藷、有「超級食物」之稱的藜麥等，再放上薄鹽清炒豚燒肉片，8種食材營養均衡，推出後大受歡迎。
此外，也同步推出新品「鳳梨蘋果蒟蒻冰茶」（75元），選用台灣在地金鑽鳳梨搭配嚴選高品質蘋果汁，並以摩斯100%台灣冰綠茶為基底，清爽甘甜，加上金鑽高纖鳳梨丁與Q彈蒟蒻球，口感體驗再升級。
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