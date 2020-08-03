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夏日炎炎哪裡玩？跟著貓小姐Ms.Cat一起北中南喵一下

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供。
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夏天已過了一半，計劃好到哪裡出遊了嗎？受到疫情影響民眾國外旅遊計劃喊卡，國旅需求大增，各品牌紛紛與IP合作，推出期間限定快閃店，希望藉由IP圖像的高人氣，帶動品牌能見度與銷售量。深受貓奴粉喜愛的貓小姐Ms.Cat，今年夏天更是北中南跑透透，就是要陪粉絲們「喵」一下！

聯合數位文創旗下貓系圖文作家貓小姐Ms.Cat、網路人氣插畫家黃色書刊、日本知名畫家山本修作品「貓美術館」，一同與EXPO 誠品生活文創平台合作，於台北京站、高雄漢神巨蛋同步舉辦期間限定快閃店，多款人氣商品一推出便吸引粉絲搶購，期間限定扭蛋微型拼圖，可愛造型引發一股收集熱潮。

全台首家「台灣土地蘊育的美感生活概念店expo BEAUTY」首店全新開幕，特別與貓小姐Ms.Cat合作，以台灣四季旅行與生態保育為題，讓可愛的貓咪們，與春季石虎與夏季歐亞水獺一起嬉戲玩樂，透過台灣瀕臨絕種動物，帶出四季不同的風貌。 7/17-8/31誠品會員於 expo BEAUTY 消費滿NT$ 1,000，即可以獲得expo BEAUTY X 貓小姐Ms.Cat聯名【歐亞水獺刺繡化妝筆袋】乙個。

台中最具規模的懷舊市集JOWO Market 舊物盛典，今年夏天移師南投，與百年電影院南投大戲院合作，於8/1-8/2共同推出「2020好戲野市」。活動主視覺特別選用貓小姐Ms.Cat知名作品「喵國大戲院」作為主視覺。活動負責人蔡杰峰表示，南投大戲院以前養了隻黑貓，深受當地民眾喜愛，此次活動特別邀請貓小姐Ms.Cat畫中的「黑貓們」，一同前來遊玩，跟著黑貓的腳步一起逛市集、看電影，享受輕鬆愜日的夏夜時光。

貓小姐Ms.Cat與EXPO 誠品生活文創平台合作快閃店，台北高雄同步開跑。圖／聯合數位文創提供
貓小姐Ms.Cat與EXPO 誠品生活文創平台合作快閃店，台北高雄同步開跑。圖／聯合數位文創提供
expo BEAUTY首店全新開幕，活動期間會員消費滿額，可以獲得貓小姐Ms.Cat聯名【歐亞水獺刺繡化妝筆袋】。圖／聯合數位文創提供
expo BEAUTY首店全新開幕，活動期間會員消費滿額，可以獲得貓小姐Ms.Cat聯名【歐亞水獺刺繡化妝筆袋】。圖／聯合數位文創提供
「2020好戲野市」活動主視覺特別選用貓小姐Ms.Cat知名作品「喵國大戲院」作為主視覺。圖／聯合數位文創提供
「2020好戲野市」活動主視覺特別選用貓小姐Ms.Cat知名作品「喵國大戲院」作為主視覺。圖／聯合數位文創提供
2020好戲野市於8/1-8/2登場。圖／聯合數位文創提供
2020好戲野市於8/1-8/2登場。圖／聯合數位文創提供

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