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「立頓玩茶舖」快閃回歸！2千種變化 自己玩創意

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Lipton ParTEA快閃店即將登場。圖／立頓提供
Lipton ParTEA快閃店即將登場。圖／立頓提供

立頓2019年掀起排隊熱潮的「Lipton PARTEA立頓玩茶舖快閃店」，將在2020夏天強勢回歸，今年聯手「SOMA特調飲品」，8月限定再次快閃台北華山1914文創園區。

立頓第二年在台灣推出限定版「立頓玩茶舖Lipton PARTEA快閃店」，延襲品牌嶄新明亮的視覺設計風格，結合陽光立頓黃、木質感吧檯以及透亮玻璃屋，呈現屬於夏季的清新活力感。今年更將打卡熱點快閃店全新升級2.0版，邀請2019台灣奶茶節「網路人氣第一名」的超人氣精品手搖茶品牌「SOMA特調飲品」，使用立頓茗閒情台灣茶，打造夢幻質感調茶。

「SOMA特調飲品」和立頓合作研發推出三款聯名特調茶飲。店內販售的SOMA特調飲品，全數使用立頓茗閒情蜜香紅茶或活綠茶為基底，再分別搭配當季水果、紹興梅汁、與鮮乳坊許慶良鮮乳調製而成。其中，「蜜香小厚奶」將持續在SOMA永康店、敦化店兩家分店「期間限定」販售到年底，是今年主打的招牌品項。

2.0升級版立頓玩茶舖快閃店，也將今年的立頓PARTEA自由搭提升至超過2000種組合變化，可以玩出自己專屬的創意。快閃店內除了販售特調茶飲，今年同樣推出限量版獨家冰品─全新小芋圓雙茶聖代，限定版聖代只在玩茶舖2.0販售。

立頓玩茶舖Lipton PARTEA期間限定快閃店

日期：8/1(六)~ 8/31(一)每日營業

時間：11：00 am~21：00 pm

地址：華山1914文化創意產業園區 中3B玻璃屋 (台北市中正區八德路一段1號)

電話：0800-311-699

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