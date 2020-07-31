plain-me聯手PHILIPS帶你喝出生活的況味 輕鬆打造極品拿鐵咖啡

時常跨界的台灣時尚品牌plain-me找來了PHILIPS合作，將品味自服裝延伸至生活層面，並選在敦南旗艦店中，打造全新PHILIPS POP UP STORE。引進全自動義式咖啡機，最大特色就是免去清潔等惱人步驟，就能輕易的品嚐到具有雲朵般細緻奶泡的拿鐵咖啡，是「咖啡控」不可或缺的居家品味家電。

以嚴選風格和注重質感見長的plain-me首度與家電品牌PHILIPS攜手，延續了「生活不總是那麼美好，但你的穿著可以」概念，結合咖啡與服裝搭配，帶給消費者體驗品味生活的新選擇。因此，在即日起至8月17日的POP UP STORE中，陳列了EP3246全自動義式咖啡機，最值得一提的就是具有業界首創無管線LatteGo奶泡系統，只要輕鬆一鍵，就能品嚐到同時有細緻奶泡乾和乾淨咖啡風味的拿鐵，而且後續清潔容易。台灣PHILIPS提到，這款咖啡機由於無管線的奶泡系統設計，一推出就獲得各方矚目，造成熱銷，缺貨長達半年。

plain-me與家電品牌PHILIPS合作，從即日起到8月17日，在敦南旗艦店打造期間主題快閃店。圖／plain-me提供

而PHILIPS會與plain-me合作快閃店，除了是希望讓更多消費者知道，要喝到一杯好咖啡並不難之外，也是兩者的品牌精神相近。PHILIPS提到看似相近的服飾，透過版型、質料的選擇就能產生不同效果，就如同專業咖啡師專注於咖啡豆、水溫等細節一樣。EP3246全自動義式咖啡機不僅有業界首創的無管線奶泡系統，而且還能一機完成磨豆、填粉、萃取等工序，所以受到消費者的喜愛。而在活動期間，購買這款咖啡機還能滿萬現折1,000元，指定機型再贈送最高價值42,900元的湛盧咖啡豆兌換券等多重優惠。