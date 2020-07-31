千呼萬喚！卡地亞頂級珠寶鐘表展 八月磅礡獻世

時序邁入八月，秋季的頂級珠寶大秀熱潮也已悄悄掀起序幕。頂級珠寶品牌「卡地亞（Cartier）」宣佈即將於八月以「Une journée avec Cartier」(與卡地亞相伴的一日) 為主題，並採全預約的型態帶來全球獨一珍品、美洲豹頂級珠寶系列、華麗奪目的高級製表與頂級珠寶腕表，展期共約六天，並為華麗絢爛的金色秋日，璀璨添色。

今年的頂級珠寶中，將展出從大自然花卉風格、野性魅惑的美洲豹，以致空靈抽象的幾何對比元素，都將完整呈現卡地亞豐富多變的風格可能。預覽亮點之一首推VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，其將幾何、和諧、精湛鏤空細節等多項經典元素畢其功於一役：對比、結構古典的這件白K金項鍊使用了7顆總重17.61克拉的天然頂級緬甸枕形紅寶石、一顆6.25克拉的D色、淨度FL級的梨形鑽石與21顆共重26.32克拉的枕形鑽石，展現珠寶帝王的絕對強大氣場。長項鍊還可切換為手環和短項鍊配戴，一物二用，同系列另有VARANTIA紅寶石鑽石耳環和VARANTIA紅寶石鑽石戒指，同樣美豔不可方物。

又稱亞馬遜石的「天河石（Amazonite）」則是預覽又一亮點，並從過往的綠葉角色，大量出現在KALOS天河石與翡翠圓珠耳環、項鍊與鑽石戒指上；雖然並非貴重寶石，但天河石據稱可使心靈恢復平靜、促進身心平衡，同時搭配上鑽石與翡翠圓珠後，令整體色澤更為雅致勻稱；最吸睛的莫過於「KALOS天河石與翡翠圓珠項鍊」，融合花卉靈感的這件創作以吊墜的六角形展露出天河石的翠綠色調，加上綠藍色翡翠圓珠和黃色鑽石圓珠點綴其中，散發宛如萬花筒般的莫測變幻。