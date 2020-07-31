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千呼萬喚！卡地亞頂級珠寶鐘表展 八月磅礡獻世

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
Cartier，VARANTIA紅寶石鑽石戒指，白K金，鑲嵌梯形切割與圓形明亮式切割鑽石，主石為3.22克拉的枕形緬甸紅寶石，約3,490萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，VARANTIA紅寶石鑽石戒指，白K金，鑲嵌梯形切割與圓形明亮式切割鑽石，主石為3.22克拉的枕形緬甸紅寶石，約3,490萬元。圖 / Cartier提供。

時序邁入八月，秋季的頂級珠寶大秀熱潮也已悄悄掀起序幕。頂級珠寶品牌「卡地亞（Cartier）」宣佈即將於八月以「Une journée avec Cartier」(與卡地亞相伴的一日) 為主題，並採全預約的型態帶來全球獨一珍品、美洲豹頂級珠寶系列、華麗奪目的高級製表與頂級珠寶腕表，展期共約六天，並為華麗絢爛的金色秋日，璀璨添色。

今年的頂級珠寶中，將展出從大自然花卉風格、野性魅惑的美洲豹，以致空靈抽象的幾何對比元素，都將完整呈現卡地亞豐富多變的風格可能。預覽亮點之一首推VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，其將幾何、和諧、精湛鏤空細節等多項經典元素畢其功於一役：對比、結構古典的這件白K金項鍊使用了7顆總重17.61克拉的天然頂級緬甸枕形紅寶石、一顆6.25克拉的D色、淨度FL級的梨形鑽石與21顆共重26.32克拉的枕形鑽石，展現珠寶帝王的絕對強大氣場。長項鍊還可切換為手環和短項鍊配戴，一物二用，同系列另有VARANTIA紅寶石鑽石耳環和VARANTIA紅寶石鑽石戒指，同樣美豔不可方物。

又稱亞馬遜石的「天河石（Amazonite）」則是預覽又一亮點，並從過往的綠葉角色，大量出現在KALOS天河石與翡翠圓珠耳環、項鍊與鑽石戒指上；雖然並非貴重寶石，但天河石據稱可使心靈恢復平靜、促進身心平衡，同時搭配上鑽石與翡翠圓珠後，令整體色澤更為雅致勻稱；最吸睛的莫過於「KALOS天河石與翡翠圓珠項鍊」，融合花卉靈感的這件創作以吊墜的六角形展露出天河石的翠綠色調，加上綠藍色翡翠圓珠和黃色鑽石圓珠點綴其中，散發宛如萬花筒般的莫測變幻。

不得不提還有一只「頂級珠寶系列聖瑪利亞海水藍寶腕表」，鍍銠的白K金表殼與鍊帶共鑲嵌2顆總重19.03克拉的祖母綠式切割「聖瑪利亞（Santa Maria）海水藍寶」，高度古典、對稱的裝飾藝術風格，同時還鑲嵌不同切割形式的海水藍寶與鑽石，並使用卡地亞058型石英機芯，訂價則上看1,680萬元，全世界限量一只。

Cartier，Panthère de Cartier頂級珠寶戒指，搶眼的40.84克拉塔糖式切割海水藍寶與美洲豹捲尾設計，唯妙唯肖、霸氣外顯，約1,610萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，Panthère de Cartier頂級珠寶戒指，搶眼的40.84克拉塔糖式切割海水藍寶與美洲豹捲尾設計，唯妙唯肖、霸氣外顯，約1,610萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，KALOS天河石與翡翠圓珠項鍊，白K金，鑲嵌一顆重3.05克拉的G級切角三角形階梯式切割鑽石，綠藍色翡翠圓珠，天河石，黃色鑽石圓珠，約2,670萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，KALOS天河石與翡翠圓珠項鍊，白K金，鑲嵌一顆重3.05克拉的G級切角三角形階梯式切割鑽石，綠藍色翡翠圓珠，天河石，黃色鑽石圓珠，約2,670萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，頂級珠寶系列聖瑪利亞海水藍寶腕表，鍍銠白K金表殼和鍊帶鑲嵌2顆總重19.03克拉的祖母綠式切割聖瑪利亞 （Santa Maria）海水藍寶，石英機芯，時間顯示，全世界限量1只，約1,680萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，頂級珠寶系列聖瑪利亞海水藍寶腕表，鍍銠白K金表殼和鍊帶鑲嵌2顆總重19.03克拉的祖母綠式切割聖瑪利亞 （Santa Maria）海水藍寶，石英機芯，時間顯示，全世界限量1只，約1,680萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，鑲嵌七顆共重17.61克拉的天然緬甸枕形紅寶石、一顆重6.25克拉的D FL級梨形鑽石，約2億7,800萬元。圖 / Cartier提供。
Cartier，VARANTIA紅寶石鑽石項鍊，鑲嵌七顆共重17.61克拉的天然緬甸枕形紅寶石、一顆重6.25克拉的D FL級梨形鑽石，約2億7,800萬元。圖 / Cartier提供。
甄選頂級、大克拉的稀有寶石，結合多變風格設計，奠定今日卡地亞身為帝王珠寶商的深邃基石。圖 / Cartier提供。
甄選頂級、大克拉的稀有寶石，結合多變風格設計，奠定今日卡地亞身為帝王珠寶商的深邃基石。圖 / Cartier提供。
即將在八月登場、為期六天、採全預約制的Cartier頂級珠寶展，為璀璨的金色秋日，磅礡揭開序幕。致圖 / Cartier提供。
即將在八月登場、為期六天、採全預約制的Cartier頂級珠寶展，為璀璨的金色秋日，磅礡揭開序幕。致圖 / Cartier提供。

珠寶 腕表 緬甸

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