挑選新戰靴指南！搭載智能晶片、全球首發 都準備好了

慢跑熱潮不減，因此夏季到來各品牌莫不推出新款跑鞋來滿足市場需求。UNDER AMOUR就主打HOVR Phantom 2鞋，主打內置智能晶片，能連結跑步軟體，有效監控身體狀況。adidas則有以專業跑者的需求為基礎，打造全新Supernova跑鞋；而BROOKS招牌的HYPERION ELITE鞋進化版更是選在台灣做全球首發。

UNDER AMOUR在2018年推出HOVR Phantom鞋後，一直都是市場上少見內置智能晶片的跑鞋，代表了運動鞋正朝向新的領域發展。而經過兩年的優化之後，品牌在今年推出HOVR Phantom 2的版本，除了擁有360°全方位舒適感、襪套式人體工學設計及高能量腳感三大機能看點外，更可連結自家手機軟體「UA MapMyRun APP」，透過科學化數據分析，改善跑步姿勢與習慣，幫助跑者跑得更加輕鬆。

而結合品牌BOOST與BOUNCE中底科技的Supernova跑鞋，則是adidas的最新力作，既有穩定腳感和柔軟回彈的緩震效果，網布鞋面帶來透氣和支撐性。難能可貴的是更有高達75%的鞋面材質是使用回收塑料循環再造的PRIMEGREEN紗線所打造，讓消費者暢跑同時也為環境保育盡一份心力，鞋底則採用耐磨橡膠大底局部強化抓地力。

2018波士頓馬拉松女子冠軍所穿的BROOKS HYPERION ELITE跑鞋，也在今年推出進化版，比起前一代回彈力與避震效果更好，主因來自搭載DNA FLASH氮氣科技中底，將氮氣穩定的填入無數緊密貼合的密閉式氣囊結構當中。此外，BROOKS還在中底夾碳纖維推進板，中心軸配備凸起脊柱，輔以額外支撐，可節省慢跑時推進的能量。更讓人意外的是因疫情緣故，全球在9月才會上市，不過台灣則搶先在8月就推出，是專業跑者不能錯過的戰靴。

adidas Supernova跑鞋3,490元。圖／adidas提供

BROOKS HYPERION ELITE 2跑鞋8,890元。圖／BROOKS提供