BOSS聯乘設計師Justin Teodoro 情人節禮大心滿滿

2020年的七夕情人節即將在8月25日來臨，時裝品牌BOSS特別推出七夕限定商品：邀請紐約的插畫藝術家和設計師Justin Teodoro打造聯乘設計「BOSS with LOVE」系列，將夏日的全新男女時裝、鞋履及包款配飾，變身情人節的時髦走跳伴手。

以紐約為基地的插畫家、藝術家與設計師Justin Teodoro，以隨性的草寫字體、大量的愛心元素、時髦的人像插畫為特色，今年上半年疫情期間，他更以創作「Love On」系列插畫，鼓勵人們傳播正能量；而這回聯乘的「BOSS with LOVE」系列，也將通俗、直接的愛心為元素，結合草寫字體，大量融入簡約、日常的各式生活單品。