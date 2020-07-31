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BOSS聯乘設計師Justin Teodoro 情人節禮大心滿滿

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
不同尺寸的輕巧後背包款，紅色愛心正是戀人的共通語言。圖 / BOSS提供。
不同尺寸的輕巧後背包款，紅色愛心正是戀人的共通語言。圖 / BOSS提供。

2020年的七夕情人節即將在8月25日來臨，時裝品牌BOSS特別推出七夕限定商品：邀請紐約的插畫藝術家和設計師Justin Teodoro打造聯乘設計「BOSS with LOVE」系列，將夏日的全新男女時裝、鞋履及包款配飾，變身情人節的時髦走跳伴手。

以紐約為基地的插畫家、藝術家與設計師Justin Teodoro，以隨性的草寫字體、大量的愛心元素、時髦的人像插畫為特色，今年上半年疫情期間，他更以創作「Love On」系列插畫，鼓勵人們傳播正能量；而這回聯乘的「BOSS with LOVE」系列，也將通俗、直接的愛心為元素，結合草寫字體，大量融入簡約、日常的各式生活單品。

像是擁有不同尺寸的後背包採用尼龍材質搭配皮革，特別設計的紅色D字型金屬環設計，還可加掛BOSS心形圖案的皮革行李牌及吊飾；而流行多季的白色球鞋也是經典定番，白色鞋面、紅色的後鞋跟或搭配紅色鞋帶，黑色內墊並印上BOSS X Justin Teodoro的愛心Logo聯名設計，全系列單品包含內衣、T恤、包款、休閒鞋、襪子，將從8月3日上市，並僅於BOSS的微風南山、台北101兩家專賣店中限量獨賣。

BOSS，2020 七夕限定系列白色皮革運動鞋，13,400元。圖 / BOSS提供。
BOSS，2020 七夕限定系列白色皮革運動鞋，13,400元。圖 / BOSS提供。
以紅色愛心為元素，HUGO BOSS今年七夕情人節帶來大量包含鞋履包款配件的甜蜜推薦好禮。圖 / BOSS提供。
以紅色愛心為元素，HUGO BOSS今年七夕情人節帶來大量包含鞋履包款配件的甜蜜推薦好禮。圖 / BOSS提供。
BOSS，2020 七夕限定系列黑色尼龍迷你後背包，15,400元。圖 / BOSS提供。
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