BOSS聯乘設計師Justin Teodoro 情人節禮大心滿滿
2020年的七夕情人節即將在8月25日來臨，時裝品牌BOSS特別推出七夕限定商品：邀請紐約的插畫藝術家和設計師Justin Teodoro打造聯乘設計「BOSS with LOVE」系列，將夏日的全新男女時裝、鞋履及包款配飾，變身情人節的時髦走跳伴手。
以紐約為基地的插畫家、藝術家與設計師Justin Teodoro，以隨性的草寫字體、大量的愛心元素、時髦的人像插畫為特色，今年上半年疫情期間，他更以創作「Love On」系列插畫，鼓勵人們傳播正能量；而這回聯乘的「BOSS with LOVE」系列，也將通俗、直接的愛心為元素，結合草寫字體，大量融入簡約、日常的各式生活單品。
像是擁有不同尺寸的後背包採用尼龍材質搭配皮革，特別設計的紅色D字型金屬環設計，還可加掛BOSS心形圖案的皮革行李牌及吊飾；而流行多季的白色球鞋也是經典定番，白色鞋面、紅色的後鞋跟或搭配紅色鞋帶，黑色內墊並印上BOSS X Justin Teodoro的愛心Logo聯名設計，全系列單品包含內衣、T恤、包款、休閒鞋、襪子，將從8月3日上市，並僅於BOSS的微風南山、台北101兩家專賣店中限量獨賣。
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