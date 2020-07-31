想要吳亦凡身上的LV花美男襯衫 他也和朴寶劍撞衫耶

近日路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表由吳亦凡詮釋的2020秋冬男裝，主題是「少年姿態演繹紳士格調」，吳亦凡以孔雀綠新髮色詮釋桃紅外套、荷葉邊襯衫，相當搶鏡；另一張只是背影照，和朴寶劍撞衫，兩個人都穿出冷峻英氣。

吳亦凡身穿桃紅色軍裝外套，搭襯翠綠新髮色有相當衝突的表現，服裝本身的色彩非常搶眼；而他在穿著宮廷風浮誇荷葉邊襯衫時，則是以手肘痛、後腦勺痛等可愛的模特兒肢體語言展現，表現出男裝藝術總監Virgil Abloh執掌之後，喜愛的街頭風融合男孩氣，2020秋冬以白雲藍天的無邪清朗作為意象，也引人走進藝術家達利的畫風之中，將街頭風變得超現實。