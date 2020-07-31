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想要吳亦凡身上的LV花美男襯衫 他也和朴寶劍撞衫耶

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
吳亦凡演繹的路易威登2020秋冬男裝。圖／LV提供
吳亦凡演繹的路易威登2020秋冬男裝。圖／LV提供

近日路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表由吳亦凡詮釋的2020秋冬男裝，主題是「少年姿態演繹紳士格調」，吳亦凡以孔雀綠新髮色詮釋桃紅外套、荷葉邊襯衫，相當搶鏡；另一張只是背影照，和朴寶劍撞衫，兩個人都穿出冷峻英氣。

吳亦凡身穿桃紅色軍裝外套，搭襯翠綠新髮色有相當衝突的表現，服裝本身的色彩非常搶眼；而他在穿著宮廷風浮誇荷葉邊襯衫時，則是以手肘痛、後腦勺痛等可愛的模特兒肢體語言展現，表現出男裝藝術總監Virgil Abloh執掌之後，喜愛的街頭風融合男孩氣，2020秋冬以白雲藍天的無邪清朗作為意象，也引人走進藝術家達利的畫風之中，將街頭風變得超現實。

可以從朴寶劍和吳亦凡演繹的男裝中，看見Virgil Abloh為西服帶來的進化論，重新解構傳統西裝的符號或色彩，以裂紋拼接、柔美元素表現；天真爛漫的思維也展現在服裝和配件的雲朵之上，富於未來感。而在2020秋冬男裝中，多以泥灰、黑白藍襯托鏡面配件，桃紅色是畫龍點睛的色系，有著高調浮誇又甜美的特質，成為當季藍天白雲中一抹亮眼的點綴。

吳亦凡身穿LV 2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG
吳亦凡身穿LV 2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG
朴寶劍在韓國版《VOGUE》身穿路易威登2020秋冬男裝。圖／取自VOGUE Korea IG
朴寶劍在韓國版《VOGUE》身穿路易威登2020秋冬男裝。圖／取自VOGUE Korea IG
吳亦凡身穿2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG
吳亦凡身穿2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG
雖然只秀出背影，吳亦凡和朴寶劍穿搭的是同一套路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
雖然只秀出背影，吳亦凡和朴寶劍穿搭的是同一套路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡、朴寶劍都詮釋的路易威登2020秋冬男裝。圖／LV提供
吳亦凡、朴寶劍都詮釋的路易威登2020秋冬男裝。圖／LV提供
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自微博
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自微博
吳亦凡身穿LV 2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG
吳亦凡身穿LV 2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG
吳亦凡詮釋的荷葉飾邊路易威登2020秋冬男裝。圖／LV提供
吳亦凡詮釋的荷葉飾邊路易威登2020秋冬男裝。圖／LV提供
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡身穿桃紅色系的路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
朴寶劍在韓國版《VOGUE》身穿路易威登2020秋冬男裝。圖／取自VOGUE Korea IG
朴寶劍在韓國版《VOGUE》身穿路易威登2020秋冬男裝。圖／取自VOGUE Korea IG
吳亦凡和朴寶劍身穿路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡和朴寶劍身穿路易威登2020秋冬男裝。圖／取自IG
吳亦凡身穿2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG
吳亦凡身穿2020秋冬男裝荷葉邊襯衫，73,000元。圖／取自IG

西裝 模特兒 語言

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