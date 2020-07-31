新莊宏匯廣場試營運首日 狂吸逾2萬人進場

新莊宏匯廣場今日試營運首日人潮大炸鍋！11點開店前，5個入口已集結近萬名民眾頂著36度以上高溫在門外排隊，開店一小時至中午12點，停車場汽機車共2,500個停車位已全滿。中午7樓美食天地人潮大爆滿，用餐區660個座席全滿，各美食專櫃前都大排長龍，一樓的三間咖啡廳也全都座無虛席，甚至會員申辦區人潮也繞了好幾圈。開店一小時中午時段，全店預估已容納超過2萬人。

宏匯廣場開門見客首日，吸引許多家庭、親子客，還有許多祖孫三代同堂趁著暑假一家人到百貨玩，目測全店來客有6成為家庭客層。

開店後半小時，藏壽司店員表示，第一輪用餐約200席號碼牌已全抽完。燒肉LIKE開店半小時，店內56席全坐滿，店外還有超過40人排隊。

除了美食集客，也有不少帶著小孩的家長衝著娛樂設施而來。現場有新莊民眾表示，「新莊從大學到小學教育設施完備，公園也完善，一直以來就是欠缺百貨商場，過去都是前往板橋、中和、台北消費，現在宏匯廣場開了，有助於吸引人潮帶動當地發展，且這裡的親子娛樂、餐飲選擇多，補足新莊不足，是最吸引人的地方。」