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小旅行必備！ISSEY MIYAKE推「氣墊迷你香氛」太Q想買

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛「CUSH CUSH」。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛「CUSH CUSH」。圖／摘自IG

大家被悶壞了，因此台灣的旅遊業最近大爆發，外出的小旅行，當然不可缺少的是隨身的香氛，出門在外，身體還是要香香的。日本品牌 ISSEY MIYAKE PARFUMS就推出全新旅行香氛「CUSH CUSH」，小巧可愛的管狀設計，最特別的是，並不是使用噴頭，而是使用氣墊海綿圓球，只要輕輕擠壓管身，就能讓身上擦出香水味。

ISSEY MIYAKE PARFUMS的迷你氣墊旅行香氛，每款均有20ml，以旗下3款最熱賣的香水為主，包括最經典的L’EAU D’ISSEY，以蓮花為主味道的經典香味，出去旅行時隨時都能帶來歡愉感，只要用氣墊頭輕輕點在想散發香味的地方，簡單好用，還能隨時補香。

NECTAR D’ISSEY則是散發出迷人的麝香與木質調，給人沈穩的感受；L’EAU D’ISSEY ROSE&ROSE則是兩款玫瑰結合的香氣，給人一種準備戀愛的氛圍，還多了覆盆子與粉紅胡椒，讓人一聞難忘。

目前預計8月中，在日本ISSEY MIYAKE指定專賣店、百貨中販售，台灣尚未確定上市時間。

ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛L’EAU D’ISSEY 。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛L’EAU D’ISSEY 。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛NECTAR D’ISSEY。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛NECTAR D’ISSEY。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛L’EAU D’ISSEY ROSE&ROSE 。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛L’EAU D’ISSEY ROSE&ROSE 。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛「CUSH CUSH」，有特殊氣墊海綿的擦頭。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛「CUSH CUSH」，有特殊氣墊海綿的擦頭。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛L’EAU D’ISSEY 。圖／摘自IG
ISSEY MIYAKE PARFUMS旅行香氛L’EAU D’ISSEY 。圖／摘自IG

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