送老爸穿戴裝置最潮！Fitbit父親節好禮優惠雙重奏開跑

智慧手表、智慧手環是最受歡迎的父親節禮物選項之一，幫老爸監控管理各種運動、健康資訊，智慧穿戴裝置品牌Fitbit為父親節獻上限定優惠，即日起至8月16日推出「Fitbit涼夏 X 健康」雙重優惠活動，購買Fitbit Versa 2就送KW15循環扇一台；購買Fitbit產品發票金額達5,000元 ，還能上網登錄發票再抽總市值10萬元的按摩舒壓好物。

Fitbit可於台灣各大零售通路購買，包括總代理商群光所合作的多個通路如Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網、法雅客、燦坤、NOVA、和信嘉數位科技、薪創數位、與羅森資訊等。

Fitbit Versa 2高階智慧健身手環具有步數計算、智慧喚醒功能、睡眠階段分析、全天候的PurePulse心率監測及超過15種以上運動模式等高階運動健康管理功能，首次搭載麥克風，Android用戶可直接透過手表進行語音回覆，售價7,280元；Fitbit Versa 2特別版採用頂級的編織紋表帶，共有海軍藍混搭粉紅色編織紋／玫瑰銅鋁製材質（另附海軍藍經典表帶）、煙灰色編織紋／霧灰色鋁製材質（另附橄欖綠經典表帶）等兩款，售價7,980元。