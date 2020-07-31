情人節另類紅線在這裡！Qeelin Yu Yi輕珠寶 怒補桃花

運氣是一種很玄的概念，有時需要借助外力像珠寶、護身符或隨身小物以凸顯，像極了愛情。並非單純鼓勵拜物或敗物，但珠寶配件，有時確實和「護身符」有異曲同工之妙。透過寶石的光澤、靈巧的設計，穿戴上身之餘，自然帶來好磁場與好心情。

為迎接七夕情人節，高級珠寶品牌Qeelin特別推出了Yu Yi的「七夕」系列，以頗具東方情調的「如意」為靈感，輕巧打造出項鍊與手環共八項單品，並由日前宣佈的全新品牌代言人劉詩詩，以及「千禧大使」陳飛宇，分別配戴上了Petite Yu Yi系列的紅瑪瑙手環與項鍊。一系列的手環與項鍊，分別以18K玫瑰金或18K白金打造，並分別在「如意」表面運用了紅瑪瑙、珍珠母貝、黑色的縞瑪瑙，透過熱情、變化光澤與沈穩的黑，傳遞不同戀情階段時，熱情、曖昧與堅定的不同情誼。