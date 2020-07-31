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籃球王子陳孝榮化身斯文型男 演繹JINS兩用運動款眼鏡
JINS熱銷的一鏡兩用Switch系列，推出全新運動款，設計俐落有型，功能也再升級，還找來籃球王子陳孝榮示範帥氣穿搭。而升格為新手奶爸的畢書盡，也化身時尚設計師攜手小林眼鏡推出限量聯名鏡架，也親自上陣演繹，隔空比拚人氣。
防疫解封，大家走向戶外，艷陽高照的季節，防曬配件不能少，JINS因應運動時的各項需求，打造全新Sports Switch一鏡兩用系列。鏡框升級採用輕量TR膠框材質，柔軟有彈性，配戴舒適無負擔。設計上採用流線半框展現率性風格，鏡片上方菱線修飾臉型，鏡腳選用撞色系，讓整體配戴感更活潑。而且這次的一鏡兩用運動款，把墨鏡前掛片上方加厚，增強磁吸穩定度，配戴後不用擔心因動作太大而讓鏡片掉落。籃球王子陳孝榮搶先也體驗了這系列眼鏡，詮釋加上墨鏡及光學眼鏡的搭配，呈現出動感帥氣與斯文兩種風範。
而出道滿10年的畢書盡Bii則與品牌創立40周年的小林眼鏡合作，推出Clex X Bii聯名款眼鏡，而且在最新的形象廣告中，他還挑戰雙人物故事設定，以一襲水藍騎士皮衣型男，較勁另一個配戴著Clex鏡架、身穿淺黃色長版風衣，展現十足韓系潮流。而且聯名款系列Bii也親自選在框面與鏡腳點綴上簽名Logo，低調卻不失質感的簡約設計，也是他私下愛不釋手的配件。另外，即日起至10月15日，消費者只要配Clex韓系鏡架即贈送指定系列鏡片一付，最低整副特價1,100元，還有機會獲得Bii十周年限定版海報。
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