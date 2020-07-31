簡直鞋控天堂！香奈兒鞋履限時專賣店在信義A13登場

喜歡香奈兒雙色鞋的粉絲有新的逛街地點可以選擇囉！首間香奈兒鞋履限時專賣店於信義區百貨遠百信義A13一樓登場，整個空間專為不同季別與經典款的雙色鞋款而生，搭配非常有品牌標誌性特色的店裝，讓大家可以在一個充滿香奈兒style的空間盡情挑選自己命定的那雙鞋。

1957年，香奈兒女士推出第一雙雙色鞋，以心中所謂「優雅的高度」創造出一雙可以適合各種場合與時間的百搭鞋款。之後卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）也不斷演繹此款鞋，將簡單的設計概念透過各種的可能性變化。除了在1986年起把雙色鞋概念延伸推出芭蕾舞鞋之外，還有靴款、踝靴、高筒靴、草編鞋、運動鞋等等，多種顏色和材質的組合增添了更多創意。而

2015/16秋冬高級時裝系列他也特別向香奈兒女士原創的米黑雙色鏤空細帶雙色鞋致意，讓這雙鞋經典再現，也在許多年輕消費者心中再度成為人氣鞋款。

這次遠百信義A13首間香奈兒鞋履限時專賣店面積約為36坪，網格透明牆面製造出穿透遼闊的感覺，店內以品牌標誌性的黑、白、金色選為裝璜主色，店中間的圓弧結構與牆上的多面切割鏡面設計靈感則是來自康朋街31號傳奇性的裝置藝術迴旋鏡梯，具有強烈的識別度。內嵌燈突顯了圓弧設計，組合式隔層結構令人聯想起許多鞋盒堆疊而上，同時也讓空間的動線展現出流暢度。金色錫箔視覺效果所打造的地面，與大膽鮮明的線條感裝置形成強烈對比。各處皆安排特別訂製的沙發，呈現香奈兒女士重視的舒適感。