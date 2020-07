「18禁人偶」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館情慾再升級

標榜是全台灣首間「情趣用品」主題的「房間」餐酒館,繼於店內陳列百款按摩棒、飛機杯、跳蛋等百餘款情趣玩具之後,近期再新加入3位真人大小的「情趣人偶」,不論是「器官」或是觸感,都與真人無異,讓賓客可以盡情地把玩、合照,更添用餐時賁張的情慾氣氛,合照打卡還可加贈酒飲或餐點。同時店內也新增9款新菜,以及8款無酒精調酒,增添用餐者新選擇。

不同於一般餐酒館的風格,房間餐酒(The Room Bistro)所有的設計,都是從「性」為出發點。店內與SVAKOM、FUN FACTORY、LELO等十餘個國際知名的情趣用品品牌合作,在牆壁上、展示櫃上陳列超過百款的情趣用品。入口處並有一座男女在床上激戰的塑像,加上各種暗示性的海報標語、菜單名稱,都增添房間內的男女情慾感。

為推廣正確的性觀念,因此店內會提供許多展示情趣用品供顧客把玩,並且分享正確的使用諮詢服務。另外在展示區所擺放的各種手銬、按摩棒、皮鞭、面罩等用品,也可作為拍照打卡的道具使用。店內除了現場販售情趣用品外,亦提供線上商城,販售約600款的成人玩具,讓餐酒館也可成為大人們的選物店。

情趣用品之外,房間最新加入3名超擬真的情趣人偶,分別是腹肌師Kenny、顏色家Anita,以及擊點妹Joanna。不只是名字充滿情慾暗示,在性感的服裝下,還隱藏著絕佳的身材曲線,勾引起看官們的深層渴望;同時3名情趣人偶也能夠配合客人需求,擺出各種花招姿勢,讓顧客們盡情合照。即日起與伴偶們合照打卡,即可獲得免費的shot一杯或是十三香傲嬌薯條,均價值150元。

房間餐酒以解構與混搭風格,推出有一系列帶有熟悉感的創意料理,而且菜名一樣很性感。新推出的9款料理中,「高清解碼料理.蚵仔在你心裡麵」,是將蚵仔麵線的醬汁、麵線、蚵仔與大腸,分別解構、重組成4道式的小菜,每份330元。另外還有「為你著魔蘑菇田螺佐讓你酥軟麵包」、「限制級泳池白酒持久蒸淡菜」、「慾火焚雞辣醬烤半裸雞」、「餵我吧!味增海鮮鍋巴飯」等不同菜色。