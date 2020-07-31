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「18禁人偶」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館情慾再升級

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
身材健壯的「腹肌師Kenny」，毫不吝嗇地展現個人特長。記者陳睿中／攝影
身材健壯的「腹肌師Kenny」，毫不吝嗇地展現個人特長。記者陳睿中／攝影

標榜是全台灣首間「情趣用品」主題的「房間」餐酒館，繼於店內陳列百款按摩棒、飛機杯、跳蛋等百餘款情趣玩具之後，近期再新加入3位真人大小的「情趣人偶」，不論是「器官」或是觸感，都與真人無異，讓賓客可以盡情地把玩、合照，更添用餐時賁張的情慾氣氛，合照打卡還可加贈酒飲或餐點。同時店內也新增9款新菜，以及8款無酒精調酒，增添用餐者新選擇。

不同於一般餐酒館的風格，房間餐酒（The Room Bistro）所有的設計，都是從「性」為出發點。店內與SVAKOM、FUN FACTORY、LELO等十餘個國際知名的情趣用品品牌合作，在牆壁上、展示櫃上陳列超過百款的情趣用品。入口處並有一座男女在床上激戰的塑像，加上各種暗示性的海報標語、菜單名稱，都增添房間內的男女情慾感。

為推廣正確的性觀念，因此店內會提供許多展示情趣用品供顧客把玩，並且分享正確的使用諮詢服務。另外在展示區所擺放的各種手銬、按摩棒、皮鞭、面罩等用品，也可作為拍照打卡的道具使用。店內除了現場販售情趣用品外，亦提供線上商城，販售約600款的成人玩具，讓餐酒館也可成為大人們的選物店。

情趣用品之外，房間最新加入3名超擬真的情趣人偶，分別是腹肌師Kenny、顏色家Anita，以及擊點妹Joanna。不只是名字充滿情慾暗示，在性感的服裝下，還隱藏著絕佳的身材曲線，勾引起看官們的深層渴望；同時3名情趣人偶也能夠配合客人需求，擺出各種花招姿勢，讓顧客們盡情合照。即日起與伴偶們合照打卡，即可獲得免費的shot一杯或是十三香傲嬌薯條，均價值150元。

房間餐酒以解構與混搭風格，推出有一系列帶有熟悉感的創意料理，而且菜名一樣很性感。新推出的9款料理中，「高清解碼料理．蚵仔在你心裡麵」，是將蚵仔麵線的醬汁、麵線、蚵仔與大腸，分別解構、重組成4道式的小菜，每份330元。另外還有「為你著魔蘑菇田螺佐讓你酥軟麵包」、「限制級泳池白酒持久蒸淡菜」、「慾火焚雞辣醬烤半裸雞」、「餵我吧！味增海鮮鍋巴飯」等不同菜色。

另外為了讓不能喝酒的民眾，也能有啜飲調酒的感覺，房間本季也以情色教主海夫納的後花園為領感，結合經典調酒的基礎，推出8款輔導級的無酒精雞尾酒。包括有濟州島就愛在櫻花樹下把你撲倒、Piña Colada鳳梨可樂怎麼喝都不倒翁、Sex on The Beach 無酒也嗨心啦、蘭桂Tonic灌你千杯也不醉等選擇，每杯均為280元。

店內提供有許多情趣用品，供民眾拍照打卡。記者陳睿中／攝影
店內提供有許多情趣用品，供民眾拍照打卡。記者陳睿中／攝影
慾火焚雞辣醬烤半裸雞，每份580元。記者陳睿中／攝影
慾火焚雞辣醬烤半裸雞，每份580元。記者陳睿中／攝影
3位情趣人偶，乃是房間最新的合照明星。記者陳睿中／攝影
3位情趣人偶，乃是房間最新的合照明星。記者陳睿中／攝影
帶有運動風格的「擊點妹Joanna」。記者陳睿中／攝影
帶有運動風格的「擊點妹Joanna」。記者陳睿中／攝影
身上沾有許多顏料的「顏色家Anita」。記者陳睿中／攝影
身上沾有許多顏料的「顏色家Anita」。記者陳睿中／攝影
隨餐都會附上情趣用品供民眾把玩，並有專人解說正確使用方式。記者陳睿中／攝影
隨餐都會附上情趣用品供民眾把玩，並有專人解說正確使用方式。記者陳睿中／攝影
想把你粗暴撕開手撕豬，每份380元。記者陳睿中／攝影
想把你粗暴撕開手撕豬，每份380元。記者陳睿中／攝影
高清解碼料理．蚵仔在你心裡麵，每份330元。記者陳睿中／攝影
高清解碼料理．蚵仔在你心裡麵，每份330元。記者陳睿中／攝影
店內的男女雕塑，勾勒起房間的情慾氛圍。記者陳睿中／攝影
店內的男女雕塑，勾勒起房間的情慾氛圍。記者陳睿中／攝影
蘭桂Tonic灌你千杯也不醉、Sex on The Beach 無酒也嗨心啦，均為280元。記者陳睿中／攝影
蘭桂Tonic灌你千杯也不醉、Sex on The Beach 無酒也嗨心啦，均為280元。記者陳睿中／攝影
Piña Colada鳳梨可樂怎麼喝都不倒翁，每杯280元。記者陳睿中／攝影
Piña Colada鳳梨可樂怎麼喝都不倒翁，每杯280元。記者陳睿中／攝影
濟州島就愛在櫻花樹下把你撲倒，每杯280元。記者陳睿中／攝影
濟州島就愛在櫻花樹下把你撲倒，每杯280元。記者陳睿中／攝影
民眾可以自行與3位情趣人偶擺拍合照。記者陳睿中／攝影
民眾可以自行與3位情趣人偶擺拍合照。記者陳睿中／攝影
限制級泳池白酒持久蒸淡菜，每份620元。記者陳睿中／攝影
限制級泳池白酒持久蒸淡菜，每份620元。記者陳睿中／攝影

酒精 按摩 創意料理

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