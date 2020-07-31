「18禁人偶」陪吃飯！首間「情趣用品」餐館情慾再升級

標榜是全台灣首間「情趣用品」主題的「房間」餐酒館，繼於店內陳列百款按摩棒、飛機杯、跳蛋等百餘款情趣玩具之後，近期再新加入3位真人大小的「情趣人偶」，不論是「器官」或是觸感，都與真人無異，讓賓客可以盡情地把玩、合照，更添用餐時賁張的情慾氣氛，合照打卡還可加贈酒飲或餐點。同時店內也新增9款新菜，以及8款無酒精調酒，增添用餐者新選擇。

不同於一般餐酒館的風格，房間餐酒（The Room Bistro）所有的設計，都是從「性」為出發點。店內與SVAKOM、FUN FACTORY、LELO等十餘個國際知名的情趣用品品牌合作，在牆壁上、展示櫃上陳列超過百款的情趣用品。入口處並有一座男女在床上激戰的塑像，加上各種暗示性的海報標語、菜單名稱，都增添房間內的男女情慾感。

為推廣正確的性觀念，因此店內會提供許多展示情趣用品供顧客把玩，並且分享正確的使用諮詢服務。另外在展示區所擺放的各種手銬、按摩棒、皮鞭、面罩等用品，也可作為拍照打卡的道具使用。店內除了現場販售情趣用品外，亦提供線上商城，販售約600款的成人玩具，讓餐酒館也可成為大人們的選物店。

情趣用品之外，房間最新加入3名超擬真的情趣人偶，分別是腹肌師Kenny、顏色家Anita，以及擊點妹Joanna。不只是名字充滿情慾暗示，在性感的服裝下，還隱藏著絕佳的身材曲線，勾引起看官們的深層渴望；同時3名情趣人偶也能夠配合客人需求，擺出各種花招姿勢，讓顧客們盡情合照。即日起與伴偶們合照打卡，即可獲得免費的shot一杯或是十三香傲嬌薯條，均價值150元。

房間餐酒以解構與混搭風格，推出有一系列帶有熟悉感的創意料理，而且菜名一樣很性感。新推出的9款料理中，「高清解碼料理．蚵仔在你心裡麵」，是將蚵仔麵線的醬汁、麵線、蚵仔與大腸，分別解構、重組成4道式的小菜，每份330元。另外還有「為你著魔蘑菇田螺佐讓你酥軟麵包」、「限制級泳池白酒持久蒸淡菜」、「慾火焚雞辣醬烤半裸雞」、「餵我吧！味增海鮮鍋巴飯」等不同菜色。