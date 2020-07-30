快訊

「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《三十而已》毛曉彤演出童顏女！吃對東西狂甩18公斤

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
毛曉彤的舊照曾被曝光。圖／摘自微博
毛曉彤的舊照曾被曝光。圖／摘自微博

當紅陸劇《三十而已》近期掀起網友討論，劇中探討30歲的女性，在面臨家庭、工作與生活中的各種事情，該如何面對？三位女主角童瑤、江疏影與毛曉彤，也成為近期粉絲追捧的新偶像。過去，台灣觀眾較為陌生的毛曉彤，在《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》劇中贏得重視，但多數人可能還會有印象《後宮甄嬛傳》中的瑛貴人，這回在《三十而已》中，演出便利貼女孩，雖然有老公，但感情出現危機，又出現小狼狗，讓她一夜長大。

在劇中，毛曉彤飾演的鍾曉芹，本來跟老公過著平淡生活，但後來遭遇流產、感情出現裂縫等危機，也讓她一夜長大，32歲的毛曉彤，在劇中留著妹妹頭，彷彿就是大家身邊的好女孩。

可愛的毛曉彤，在劇中根本看起來只是大學剛畢業的妹妹，身高163公分的她，體重只有42公斤，但其實毛曉彤一度胖到超過60公斤，她如何甩去18公斤呢？

一、多吃含水量食物

毛曉彤小時候的照片之前曾曝光過，她也曾經分享自己的減肥秘訣，就是多吃含水量高的蔬菜，譬如冬瓜、白菜等，因為熱量低，但具有飽足感，吃很多也不怕胖，還能有吃飽的感覺，另外就多吃水果。

二、忌吃零食與肥肉

為了減肥，毛曉彤也很忌口，主要不吃零食與肥肉，避免熱量太高。如果肚子真的餓，可以用低脂無糖優酪乳搭配水果，也能吃飽。

三、特別重視眼部保養與保濕

在保養上，毛曉彤特別重視眼周保養，因為眼周最能洩漏年齡，她會敷眼膜，擦眼霜，避免眼睛洩漏年齡。另外保濕也是很重要，才能一直維持膚質潤澤的感覺。

《三十而已》毛曉彤飾演鍾曉芹。圖／摘自微博
《三十而已》毛曉彤飾演鍾曉芹。圖／摘自微博
《三十而已》毛曉彤飾演鍾曉芹。圖／摘自微博
《三十而已》毛曉彤飾演鍾曉芹。圖／摘自微博
毛曉彤很重視眼周保養。圖／摘自微博
毛曉彤很重視眼周保養。圖／摘自微博
《三十而已》毛曉彤的造型，在後期有所轉變。圖／摘自微博
《三十而已》毛曉彤的造型，在後期有所轉變。圖／摘自微博
毛曉彤保養重視保濕。圖／摘自微博
毛曉彤保養重視保濕。圖／摘自微博
《三十而已》毛曉彤飾演便利貼女孩。圖／摘自微博
《三十而已》毛曉彤飾演便利貼女孩。圖／摘自微博

減肥

延伸閱讀

英相號召減肥出奇招 竟不准零食買一送一

《三十而已》江疏影演活自信女　4招練出完美身材+膚質

「如懿」高貴妃又遇渣夫！老公出差偷吃和少女「共舔」

「女人三十的隱忍是接得住打擊，放得下面子」《三十而已》10句寫實台詞說出你我心聲

相關新聞

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

《三十而已》毛曉彤演出童顏女！吃對東西狂甩18公斤

當紅陸劇《三十而已》近期掀起網友討論，劇中探討30歲的女性，在面臨家庭、工作與生活中的各種事情，該如何面對？三位女主角童...

寶格麗Barocko系列頂級珠寶 濃縮巴洛克建築美學

以「永恆之城」羅馬為靈感，寶格麗全新的Barocko系列頂級珠寶，以熱情奔放的歡愉精神將隨處可見的巴洛克風格富麗地標昇華...

免排隊！ 北捷推手機訂餐 搭車前快速領取不用等

晚餐到底要吃什麼？三餐要吃什麼是多數人每天煩惱問題之一，運為方便學生、上班族能快速購買便當，台北捷運即日起語多家餐飲業惡...

CELINE HOMME奢華的屁孩穿搭 盡其在我的青春浪漫

CELINE HOMME在IG播出「The Dancing Kid」的大秀，洗腦的音樂令人沸騰，既有清教徒式的暗黑西裝，...

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

屈臣氏寵i會員專屬福利又來了！繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩加購被搶購一空之後，屈臣氏將於7月31日推出第二波寵i會員專...

狂野豹紋加夢幻粉紅 LeSportsac推X-girl聯名系列

復刻90年代的時尚潮流在這幾季非常熱門，美國輕量配件包包品牌LeSportsac最新推出的聯名系列就是攜手街頭服飾品牌X...

夏天頭皮出油又掉屑！SABON淨髮三步驟，頭皮也要卸妝

烈日當頭，夏天的肌膚、頭皮，最容易鬧情緒，頭皮也需要細心地呵護，才不會出現夏日三大問題：頭皮出油、頭皮氣味、頭髮易扁塌。...

要是你在就好了！Ferragamo紀錄電影流露夫妻情深

今年的威尼斯影展即將在9月2日展開，屆時時尚圈除了贊助巨星們的行頭之外，在電影作品方面也不會缺席。由《以你的名字呼喚我》...

New Balance 327成吳卓源戰靴 辣秀長腿造型就靠這一雙

New Balance推出全新的327鞋款，還沒上市就引起討論話題，連即將開演唱會的歌手Julia吳卓源也臣服其舒適腳感...

Harry Winston、Graham與PIAGET 獻給父親的柔軟時光

父親節即將在一周後來臨，伯爵（PIAGET）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）與獨立品牌葛林漢（Graham），...

想玩全台獨家VR ZONE？ 先檢視自己體質適不適合玩

今年暑假新莊一大話題就是新北最大百貨「宏匯廣場」將在7月31日試營運，3.1萬坪的商場主打娛樂美食，館內外親子娛樂空間高...

熱門新聞

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

沒中發票的心情 財政部小編：「像極了愛情」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。