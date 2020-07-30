《三十而已》毛曉彤演出童顏女！吃對東西狂甩18公斤

當紅陸劇《三十而已》近期掀起網友討論，劇中探討30歲的女性，在面臨家庭、工作與生活中的各種事情，該如何面對？三位女主角童瑤、江疏影與毛曉彤，也成為近期粉絲追捧的新偶像。過去，台灣觀眾較為陌生的毛曉彤，在《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》劇中贏得重視，但多數人可能還會有印象《後宮甄嬛傳》中的瑛貴人，這回在《三十而已》中，演出便利貼女孩，雖然有老公，但感情出現危機，又出現小狼狗，讓她一夜長大。

在劇中，毛曉彤飾演的鍾曉芹，本來跟老公過著平淡生活，但後來遭遇流產、感情出現裂縫等危機，也讓她一夜長大，32歲的毛曉彤，在劇中留著妹妹頭，彷彿就是大家身邊的好女孩。

可愛的毛曉彤，在劇中根本看起來只是大學剛畢業的妹妹，身高163公分的她，體重只有42公斤，但其實毛曉彤一度胖到超過60公斤，她如何甩去18公斤呢？

一、多吃含水量食物

毛曉彤小時候的照片之前曾曝光過，她也曾經分享自己的減肥秘訣，就是多吃含水量高的蔬菜，譬如冬瓜、白菜等，因為熱量低，但具有飽足感，吃很多也不怕胖，還能有吃飽的感覺，另外就多吃水果。

二、忌吃零食與肥肉

為了減肥，毛曉彤也很忌口，主要不吃零食與肥肉，避免熱量太高。如果肚子真的餓，可以用低脂無糖優酪乳搭配水果，也能吃飽。

三、特別重視眼部保養與保濕