電支電票整合後 民眾應用場景有4大改變

政院今通過「電子支付機構管理條例」修正草案，未來悠遊卡等「電子票證」將走入歷史，全部稱為「電子支付」，且未來將會有四大應用場景改變，包含電支帳戶間可互相轉帳、用外幣儲值或轉帳、用電支帳戶買賣金融商品、通路共享，力拼明年上半年上路。

金管會銀行局局長莊琇媛表示，新法上路後將有四大應用場景的改變：第一是跨機構金流，現在不管是電票或電支，都不能進行跨機構轉帳，例如街口帳戶不能轉帳到悠遊卡帳戶，未來有了財金中心設立的「資金共享平台」後，電支機構間的帳戶可以互相轉帳。

莊琇媛說，未來實務上可望兩個不同電支帳戶可以掃QR Code後就能進行相互轉帳，手續費會再研商，目前不同銀行之間轉帳有500元以下免手續費的優惠，電支轉帳如何訂定手續費會在訂子法時討論。

第二是可以用外幣儲值、轉帳。莊琇媛說明，現在民眾在電支或電票裡的儲值都是台幣，未來民眾可以儲值外幣在電支帳戶裡，目前暫定是人民幣以外的外幣，至於人民幣還須跟央行討論。

莊琇媛指出，民眾要在電支帳戶儲值，必須連結銀行的存款帳戶，但民眾不一定要連結銀行的外幣帳戶。例如，客戶下禮拜打算在國外網購買東西，現在美元匯率點剛好很便宜，就利用電支帳戶買進100美元，電支機構就會去客戶連結的新台幣帳戶中扣款換成美元，儲值在電支帳戶中。

莊琇媛說，這功能類似銀行的綜合存款戶，民眾在電支帳戶中就可以看到新台幣、歐元或日幣各有多少錢，裡面會有不同幣別，民眾可以在電支帳戶裡面自由轉換幣別，例如美元換成台幣，也可以用外幣進行轉帳。

但莊琇媛強調，電支帳戶跟銀行帳戶最大不同，就是電支帳戶不能計息，外幣價格則不一定會跟銀行牌告價一樣，但外幣價格必須對外公告。依照現行規範，電支帳戶的轉帳與儲值有上限，新台幣加外幣等值單筆不得超過5萬元，每月不超過30萬元，新法上路後則會研議是否提高上限。

第三是未來可用電支帳戶買賣金融商品，莊琇媛舉例，客戶在電支帳戶儲值美元後，就可以拿去買美元保單或美元計價的基金。至於是否開放可以買股票，會再研議。

第四是通路共享，例如街口簽約店家，民眾拿其他電支帳戶都可以在這家店付款，「這類似信用卡的概念，只要店家開放用信用卡，消費者手上的多家銀行信用卡都可以接受。」

民眾未來搭捷運或搭公車還要拿電票的實體卡片嗎？莊琇媛說，這就要看各運輸業者，牽涉到業者設備端更改，短期可能還是要拿卡片，要用電支QRCode掃碼搭車，必須由電支業者跟運輸業者討論。