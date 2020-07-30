寶格麗Barocko系列頂級珠寶 濃縮巴洛克建築美學

以「永恆之城」羅馬為靈感，寶格麗全新的Barocko系列頂級珠寶，以熱情奔放的歡愉精神將隨處可見的巴洛克風格富麗地標昇華為珠寶：由建築巨匠貝尼尼（Lorenzo Bernini）所雕刻的著名地標四河噴泉、再到聖阿格尼斯教堂（Sant'Agnese in Agone）、或帕拉丁諾（Palatino）山丘上的法爾內塞花園（Horti Farnesiani）、聖天使城堡（Castel Sant’Angelo）教皇堡壘頂部的大天使米迦勒銅像…

巴洛克藝術的美學精髓，在於以華麗豐饒的曲線、勾勒精緻複雜的圖案，呈現難以捉摸的迷人魅力。而有「彩寶之王」美譽的寶格麗，更將繁複豐沛的色彩美學注入16世紀裝飾性的圖騰與線條，精挑從全世界搜羅而來的瑰麗珍寶，在極繁主義與珠寶之間找到完美平衡。系列珠寶環繞三大主題而創作：COLORE（色彩）、MERAVIGLIA（驚奇）、LUCE（光線）。

色彩主題下以Lady Arabesque項鍊最能表現Barocko的特色：紫、綠、金色調組成經典的寶格麗色彩，凸顯巴洛克式螺旋線條，展現色彩與裝飾圖騰間的愉悅的互動。而耗時1,500個小時工時的Rosso Caravaggio（卡拉瓦喬之紅）項鍊，更是色彩主題下的巔峰代表作，主石為一枚罕見的10克拉莫三比克枕形切割紅寶石，戲劇性的設計與巴洛克代表畫家卡拉瓦喬劇場式光線的繪畫風格相呼應，並有隱藏機關可拆作兩條項鍊，變化配戴方式。

MERAVIGLIA主題下的Sapphire Lace（藍寶石蕾絲）項鍊，以錫蘭藍寶石、鉑金、鑽石編織精緻細膩的巴洛克蕾絲布料。典型的巴洛克式渦紋更隱藏在Arabesque戒治中心，祖母綠切割主鑽周圍裝飾的繁複迷人的蜿蜒曲線，在幾何洗鍊與巴洛克式風情中達到完美平衡。

而以貝尼尼在羅馬納沃納廣場戲劇般華麗的傑作四河噴泉為靈感的Serpenti Spell（靈蛇魔咒）鑽石手鐲戒指，則詮釋了LUCE巧玩光影的主題重點。Raggio di Luce（光之放射）的戒指，則以華麗黃鑽與白鑽，重現貝尼尼的鉅作「聖泰瑞莎的狂喜」雕像非凡的光線效果，以珠寶語彙重現羅馬巴洛克傑作之一。