快訊

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶格麗Barocko系列頂級珠寶 濃縮巴洛克建築美學

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗發表Barocko系列頂級珠寶，濃縮巴洛克建築美學。圖／寶格麗提供
寶格麗發表Barocko系列頂級珠寶，濃縮巴洛克建築美學。圖／寶格麗提供

以「永恆之城」羅馬為靈感，寶格麗全新的Barocko系列頂級珠寶，以熱情奔放的歡愉精神將隨處可見的巴洛克風格富麗地標昇華為珠寶：由建築巨匠貝尼尼（Lorenzo Bernini）所雕刻的著名地標四河噴泉、再到聖阿格尼斯教堂（Sant'Agnese in Agone）、或帕拉丁諾（Palatino）山丘上的法爾內塞花園（Horti Farnesiani）、聖天使城堡（Castel Sant’Angelo）教皇堡壘頂部的大天使米迦勒銅像…

巴洛克藝術的美學精髓，在於以華麗豐饒的曲線、勾勒精緻複雜的圖案，呈現難以捉摸的迷人魅力。而有「彩寶之王」美譽的寶格麗，更將繁複豐沛的色彩美學注入16世紀裝飾性的圖騰與線條，精挑從全世界搜羅而來的瑰麗珍寶，在極繁主義與珠寶之間找到完美平衡。系列珠寶環繞三大主題而創作：COLORE（色彩）、MERAVIGLIA（驚奇）、LUCE（光線）。

色彩主題下以Lady Arabesque項鍊最能表現Barocko的特色：紫、綠、金色調組成經典的寶格麗色彩，凸顯巴洛克式螺旋線條，展現色彩與裝飾圖騰間的愉悅的互動。而耗時1,500個小時工時的Rosso Caravaggio（卡拉瓦喬之紅）項鍊，更是色彩主題下的巔峰代表作，主石為一枚罕見的10克拉莫三比克枕形切割紅寶石，戲劇性的設計與巴洛克代表畫家卡拉瓦喬劇場式光線的繪畫風格相呼應，並有隱藏機關可拆作兩條項鍊，變化配戴方式。

MERAVIGLIA主題下的Sapphire Lace（藍寶石蕾絲）項鍊，以錫蘭藍寶石、鉑金、鑽石編織精緻細膩的巴洛克蕾絲布料。典型的巴洛克式渦紋更隱藏在Arabesque戒治中心，祖母綠切割主鑽周圍裝飾的繁複迷人的蜿蜒曲線，在幾何洗鍊與巴洛克式風情中達到完美平衡。

而以貝尼尼在羅馬納沃納廣場戲劇般華麗的傑作四河噴泉為靈感的Serpenti Spell（靈蛇魔咒）鑽石手鐲戒指，則詮釋了LUCE巧玩光影的主題重點。Raggio di Luce（光之放射）的戒指，則以華麗黃鑽與白鑽，重現貝尼尼的鉅作「聖泰瑞莎的狂喜」雕像非凡的光線效果，以珠寶語彙重現羅馬巴洛克傑作之一。

除此之外，反覆出現在巴洛克風格中的羽毛、裝飾溼壁畫的花卉圖案、天花板精美的幾何構圖等，也都豐富了這系列頂級珠寶的創作元素。而寶格麗這次更與西班牙藝術家Ignasi Monreal合作，將珠寶融入當代巴洛克風情的繪畫創作中，展現超現實的華麗魅力。而因應疫情全球旅遊不便，寶格麗更為此系列推出Barocko應用程式，除了細載了每件作品的詳細資料與360° 全景影像之外，更提供擴增實境的試戴功能，營造數位的沈浸式體驗。

BVLGARI Barocko系列Ruby Drapery頂級紅寶石與鑽石戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Ruby Drapery頂級紅寶石與鑽石戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Ruby Drapery頂級紅寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Ruby Drapery頂級紅寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列 Lady Arabesque頂級彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列 Lady Arabesque頂級彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Lady Arabesque頂級彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Lady Arabesque頂級彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Cabochon Exhuberance頂級彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Cabochon Exhuberance頂級彩寶項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Blue Fantasy頂級鑽石與藍寶石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Blue Fantasy頂級鑽石與藍寶石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Raggio di Luce頂級黃鑽與鑽石戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Raggio di Luce頂級黃鑽與鑽石戒指，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Hypnotic Pearls頂級鑽石、縞瑪瑙與珍珠耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Hypnotic Pearls頂級鑽石、縞瑪瑙與珍珠耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手西班牙藝術家 IGNASI 詮釋當代巴洛克畫作。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手西班牙藝術家 IGNASI 詮釋當代巴洛克畫作。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Arabesque頂級鑽石戒指鑲飾祖母綠，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Barocko系列Arabesque頂級鑽石戒指鑲飾祖母綠，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手西班牙藝術家IGNASI以當代巴洛克畫作詮釋Rosso Caravaggio（卡拉瓦喬之紅）。圖／寶格麗提供
寶格麗攜手西班牙藝術家IGNASI以當代巴洛克畫作詮釋Rosso Caravaggio（卡拉瓦喬之紅）。圖／寶格麗提供

珠寶

延伸閱讀

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知浮誇沒在客氣！連香奈兒和豹子都上身

女人迎風而起、找尋所愛！Pandora扇風點愛珠寶有涵義

徐睿知「是神經病但沒關係」戴PIAGET表 根本模糊焦點

CHAUMET珠寶演繹建築萬象 八月登台

相關新聞

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

寶格麗Barocko系列頂級珠寶 濃縮巴洛克建築美學

以「永恆之城」羅馬為靈感，寶格麗全新的Barocko系列頂級珠寶，以熱情奔放的歡愉精神將隨處可見的巴洛克風格富麗地標昇華...

免排隊！ 北捷推手機訂餐 搭車前快速領取不用等

晚餐到底要吃什麼？三餐要吃什麼是多數人每天煩惱問題之一，運為方便學生、上班族能快速購買便當，台北捷運即日起語多家餐飲業惡...

CELINE HOMME奢華的屁孩穿搭 盡其在我的青春浪漫

CELINE HOMME在IG播出「The Dancing Kid」的大秀，洗腦的音樂令人沸騰，既有清教徒式的暗黑西裝，...

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

屈臣氏寵i會員專屬福利又來了！繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩加購被搶購一空之後，屈臣氏將於7月31日推出第二波寵i會員專...

狂野豹紋加夢幻粉紅 LeSportsac推X-girl聯名系列

復刻90年代的時尚潮流在這幾季非常熱門，美國輕量配件包包品牌LeSportsac最新推出的聯名系列就是攜手街頭服飾品牌X...

夏天頭皮出油又掉屑！SABON淨髮三步驟，頭皮也要卸妝

烈日當頭，夏天的肌膚、頭皮，最容易鬧情緒，頭皮也需要細心地呵護，才不會出現夏日三大問題：頭皮出油、頭皮氣味、頭髮易扁塌。...

要是你在就好了！Ferragamo紀錄電影流露夫妻情深

今年的威尼斯影展即將在9月2日展開，屆時時尚圈除了贊助巨星們的行頭之外，在電影作品方面也不會缺席。由《以你的名字呼喚我》...

New Balance 327成吳卓源戰靴 辣秀長腿造型就靠這一雙

New Balance推出全新的327鞋款，還沒上市就引起討論話題，連即將開演唱會的歌手Julia吳卓源也臣服其舒適腳感...

Harry Winston、Graham與PIAGET 獻給父親的柔軟時光

父親節即將在一周後來臨，伯爵（PIAGET）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）與獨立品牌葛林漢（Graham），...

想玩全台獨家VR ZONE？ 先檢視自己體質適不適合玩

今年暑假新莊一大話題就是新北最大百貨「宏匯廣場」將在7月31日試營運，3.1萬坪的商場主打娛樂美食，館內外親子娛樂空間高...

龍眼由南往北逐漸上市 挑選撇步看這裡

去年龍眼受暖冬影響產量銳減，今年初低溫足夠，促進龍眼花芽分化，開花著果正常，果實經過盛夏成長，粒粒飽滿多汁，產量品質更勝...

熱門新聞

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。