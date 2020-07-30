免排隊！ 北捷推手機訂餐 搭車前快速領取不用等
晚餐到底要吃什麼？三餐要吃什麼是多數人每天煩惱問題之一，運為方便學生、上班族能快速購買便當，台北捷運即日起語多家餐飲業惡合作，推出「便當手機訂、捷運車站取」服務，民眾只要在下午4點前透過手機APP預購，下班搭車前就能快速領取便當。
考量許多通勤族搭捷運回家還要排隊買晚餐，因此在「台北捷運GO」APP中新增「捷客鮮」服務，民眾只要下載APP並加入「Metro Taste 捷客鮮」LINE官方帳號，下午4點前訂購便當，晚上6點至7點半可至捷運站旅客服務中心旁攤位領取。
參與店家包含梁社漢、涓豆腐、杓文字、樂子、吉野家、百八魚場等多家餐飲業者，北捷未來也會推出「捷客鮮特選便當」。擁有下載數高達約183.2萬的台北捷運GO APP，推出快取晚餐便當服務後引來不少人觀望，有民眾表示，能省下排隊時間是吸引點，若能有更多店家加入會更好，另也有人說，只有2取站點很不方便。
北捷表示，提供「捷客鮮」服務不僅能讓民眾省去晚餐尖峰時刻的排隊時間，還能同時預購不同店家的餐點並在同一地點領取，但目前還在試賣階段，僅提供晚餐便當服務及開放捷運中山站、南京復興站領取便當，未來將視試辦結果決定是否擴大領取站點、取餐時段及合作店家。
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