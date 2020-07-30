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智慧穿戴應用 酷碁推出首創「易付十字架一卡通手鍊」

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
宏碁集團旗下酷碁科技攜手「天主教宗座傳信善會」推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，今天舉行發表會；左起依次酷碁總經理鍾逸鈞、天主教全國宗座傳信善會主任高褔南、前副總統暨夫人羅鳳蘋女士、前副總統陳建仁、宏碁全球總裁暨執行長陳俊聖、酷碁董事長高樹國、一卡通票證公司總經理程子箴。宏碁提供
宏碁集團旗下酷碁科技攜手「天主教宗座傳信善會」推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，今天舉行發表會；左起依次酷碁總經理鍾逸鈞、天主教全國宗座傳信善會主任高褔南、前副總統暨夫人羅鳳蘋女士、前副總統陳建仁、宏碁全球總裁暨執行長陳俊聖、酷碁董事長高樹國、一卡通票證公司總經理程子箴。宏碁提供

宏碁集團旗下酷碁科技跨界合作，今天宣布攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，以獨家研發的最輕3D立體感應支付技術，打造以傳統價值結合人文設計的智慧穿戴，展現天主信仰的生活風格，前副總統暨中央研究院院士陳建仁也受邀出席活動，盼透過智慧穿戴，激盪出科技與人文的火花。

酷碁自2018年踏入智慧穿戴裝置市場後，累積許多成功經驗，繼2019年與梵蒂岡合作為

天主教教友所設計智慧玫瑰念珠大獲好評後，七月在台灣與全國宗座傳信善會和一卡通合

作，結合三方資源推出「易付十字架一卡通手鍊」，現場除邀請陳建仁出席活動，來自剛果、來台服務31年的天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南也親自見證。

面對疫情對社會造成的衝擊，陳陳建仁強調，「科技可以幫助我們擁有更好的生活，像是在隔離期間可參與線上彌撒，需要支付時可使用『易付十字架一卡通手鍊』，非常方便，時時配戴著也提醒身為天主教徒，要愛己愛人。疫情考驗讓台灣人民更加團結，促使台灣數位化更加向前，酷碁在此也未缺席，期許我們大家一起攜手讓台灣更美好。」

酷碁科技董事長高樹國指出：「疫情帶動『零接觸』的科技應用，更帶來結構性影響的挑

戰。酷碁秉持著洞察客戶需求、了解客戶痛點、進而提出解決方案、創造雙贏的四部曲，憑

藉以客戶為中心的差異化策略，為使用者打破穿戴式科技的既定印象，在趨近飽和的穿戴

式裝置市場有所建樹，提供有感、有溫度的生活體驗。」

「易付十字架一卡通手鍊」係採用獨家研發、業界最輕的3D立體行動感應支付技術，得以打造出全台灣最小的3D NFC穿戴飾品。以設計與研發見長的酷碁，目前已擁有多項獨家專利技術，包括應用於智慧玫瑰念珠的整合無線射頻識別技術（RFID）等。

「易付十字架一卡通手鍊」結合一卡通支付功能，信仰與科技結合，以金色質感凹刻十字架與真皮圓繩組成，圓繩可調節長度、以磁扣連結方便穿戴，除手鍊之外還可作為吊飾使用。目前可於全台各式大眾運輸及四大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過20,000商家支付使用，減輕攜帶現金及找零的不便，節省付款時間並加速付款流程，為使用者帶來更便利的生活。

一卡通總經理程子箴表示，一卡通也會持續拓展使用場域，提供全方位支付服務，滿足現代人在不同消費場景的支付需求。

酷碁科技表示，與「天主教全國宗座傳信善會」攜手首發1萬條，凡是捐獻新台幣1280元可獲得一條易付十字架一卡通手鍊。善會致力於全世界的福傳工作，尤其深耕於台灣的兒童教育與醫療，將以教宗方濟各之名對此善款妥善利用，服務偏鄉學童與弱勢家庭。這是酷碁首款針對台灣天主教市場所推出的產品。

宏碁集團旗下酷碁科技跨界合作，今天宣布攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，具備獨家研發的最輕3D立體感應支付技術。宏碁提供
宏碁集團旗下酷碁科技跨界合作，今天宣布攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，具備獨家研發的最輕3D立體感應支付技術。宏碁提供
宏碁集團旗下酷碁科技跨界合作，今天宣布攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，具備獨家研發的最輕3D立體感應支付技術。宏碁提供
宏碁集團旗下酷碁科技跨界合作，今天宣布攜手「天主教宗座傳信善會」在台推出全球首創「易付十字架一卡通手鍊」，具備獨家研發的最輕3D立體感應支付技術。宏碁提供

一卡通 疫情 陳建仁

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