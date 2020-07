CELINE HOMME奢華的屁孩穿搭 盡其在我的青春浪漫

CELINE HOMME在IG播出「The Dancing Kid」的大秀,洗腦的音樂令人沸騰,既有清教徒式的暗黑西裝,也有屁孩的鬆垮針織衫,網友留言也相當兩極化,包括「Hedi Slimane在疫情封鎖期間是抖音看太多導致迷失方向嗎」的困惑評論、也有「果然只有CELINE這狠角色辦得到」還加碼愛心眼的盛讚。

對新世代青少年文化觸覺相當敏銳的創意總監Hedi Slimane總是不乏話題,在倫敦為抖音男孩Noen Eubanks拍攝肖像照時,就已開創Portrait of a teen idol系列,到了2020年初他在創作冬季作品的同時,也已在聖特羅佩構思「The Dancing Kid」系列並完成設計,讓因疫情而居家的年輕人以跳舞解悶,展現他們的創意、信念和音樂文化,也邀集6位藝術家共同參與創作。

這次發表的音樂起了舉足輕重的作用,是22歲的加拿大說唱歌手Tiago(Garcia Arenas,又稱Tiagz)特地為這場時裝秀創作的版本;服裝中的亮澤皮革外套繡上The Dancing Kid字樣,像年輕人在房間裡掛起的LED燈串,而這些燈飾變成外套上的夜光細節,象徵無法自由外出的時期,放棄夜生活卻能享受黑夜燦亮的寓意;大量出現的破洞牛仔褲是Hedi Slimane的經典之作,可以追溯到他在2000年代初為DIOR Homme設計的第一款破洞牛仔褲。