快訊

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CELINE HOMME奢華的屁孩穿搭 盡其在我的青春浪漫

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
「The Dancing Kid」是這次CELINE HOMME主題，也象徵青春世代占領夜色。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
「The Dancing Kid」是這次CELINE HOMME主題，也象徵青春世代占領夜色。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE HOMME在IG播出「The Dancing Kid」的大秀，洗腦的音樂令人沸騰，既有清教徒式的暗黑西裝，也有屁孩的鬆垮針織衫，網友留言也相當兩極化，包括「Hedi Slimane在疫情封鎖期間是抖音看太多導致迷失方向嗎」的困惑評論、也有「果然只有CELINE這狠角色辦得到」還加碼愛心眼的盛讚。

對新世代青少年文化觸覺相當敏銳的創意總監Hedi Slimane總是不乏話題，在倫敦為抖音男孩Noen Eubanks拍攝肖像照時，就已開創Portrait of a teen idol系列，到了2020年初他在創作冬季作品的同時，也已在聖特羅佩構思「The Dancing Kid」系列並完成設計，讓因疫情而居家的年輕人以跳舞解悶，展現他們的創意、信念和音樂文化，也邀集6位藝術家共同參與創作。

這次發表的音樂起了舉足輕重的作用，是22歲的加拿大說唱歌手Tiago（Garcia Arenas，又稱Tiagz）特地為這場時裝秀創作的版本；服裝中的亮澤皮革外套繡上The Dancing Kid字樣，像年輕人在房間裡掛起的LED燈串，而這些燈飾變成外套上的夜光細節，象徵無法自由外出的時期，放棄夜生活卻能享受黑夜燦亮的寓意；大量出現的破洞牛仔褲是Hedi Slimane的經典之作，可以追溯到他在2000年代初為DIOR Homme設計的第一款破洞牛仔褲。

在本次CELINE HOMME的發表中，格紋裙搭牛仔褲，或是浮誇的鉚釘鑲嵌、亮片豹紋運動褲都相當吸睛，各式各樣的項鍊與幾何、凱旋門、巴士造型耳環，更是俏皮的配件小物，為新世代青少年提煉時尚新貌，涵蓋滑板文化，創造出一種隨心所欲的青春浪漫，各式運動休閒鞋則預計在今年11月推出。

格紋搭襯牛仔褲的穿法盡情展現自我個性。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
格紋搭襯牛仔褲的穿法盡情展現自我個性。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
各種元素的堆疊搭襯讓CELINE HOMME顯得相當有趣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
各種元素的堆疊搭襯讓CELINE HOMME顯得相當有趣。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
美國Billboard文化、格紋、破洞牛仔褲和南風椰影都是CELINE HOMME元素。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
美國Billboard文化、格紋、破洞牛仔褲和南風椰影都是CELINE HOMME元素。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
針織衫是CELINE HOMME相當搶眼的單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
針織衫是CELINE HOMME相當搶眼的單品。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
紮染T恤和鉚釘運動褲搭出衝突趣味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
紮染T恤和鉚釘運動褲搭出衝突趣味。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
復古調性的腰包也有運動風的輕快。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
復古調性的腰包也有運動風的輕快。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
項鍊、耳環等配件是CELINE HOMME值得玩味的細節。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
項鍊、耳環等配件是CELINE HOMME值得玩味的細節。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
浮誇俗艷的亮片豹紋外套，有奢靡的戲劇化表現。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
浮誇俗艷的亮片豹紋外套，有奢靡的戲劇化表現。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HOMME邀集6位藝術家一同參與創作。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HOMME邀集6位藝術家一同參與創作。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
彩繪椰子樹的巴士耳環超可愛。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
彩繪椰子樹的巴士耳環超可愛。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HOMME發表的休閒鞋、運動鞋風格跨距大。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE HOMME發表的休閒鞋、運動鞋風格跨距大。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

延伸閱讀

抖音澄清與中國政府關係 將公開影音平台編碼

米努勤證實審查「抖音」川普恐宣布全面禁止

「玩很大」6週年再推超狂任務　KID寫下420字心得

木村光希拎CELINE追上BLACKPINK Lisa進度 姐姐掌鏡拍攝美成王祖賢

相關新聞

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

寶格麗Barocko系列頂級珠寶 濃縮巴洛克建築美學

以「永恆之城」羅馬為靈感，寶格麗全新的Barocko系列頂級珠寶，以熱情奔放的歡愉精神將隨處可見的巴洛克風格富麗地標昇華...

免排隊！ 北捷推手機訂餐 搭車前快速領取不用等

晚餐到底要吃什麼？三餐要吃什麼是多數人每天煩惱問題之一，運為方便學生、上班族能快速購買便當，台北捷運即日起語多家餐飲業惡...

CELINE HOMME奢華的屁孩穿搭 盡其在我的青春浪漫

CELINE HOMME在IG播出「The Dancing Kid」的大秀，洗腦的音樂令人沸騰，既有清教徒式的暗黑西裝，...

「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩

屈臣氏寵i會員專屬福利又來了！繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩加購被搶購一空之後，屈臣氏將於7月31日推出第二波寵i會員專...

狂野豹紋加夢幻粉紅 LeSportsac推X-girl聯名系列

復刻90年代的時尚潮流在這幾季非常熱門，美國輕量配件包包品牌LeSportsac最新推出的聯名系列就是攜手街頭服飾品牌X...

夏天頭皮出油又掉屑！SABON淨髮三步驟，頭皮也要卸妝

烈日當頭，夏天的肌膚、頭皮，最容易鬧情緒，頭皮也需要細心地呵護，才不會出現夏日三大問題：頭皮出油、頭皮氣味、頭髮易扁塌。...

要是你在就好了！Ferragamo紀錄電影流露夫妻情深

今年的威尼斯影展即將在9月2日展開，屆時時尚圈除了贊助巨星們的行頭之外，在電影作品方面也不會缺席。由《以你的名字呼喚我》...

New Balance 327成吳卓源戰靴 辣秀長腿造型就靠這一雙

New Balance推出全新的327鞋款，還沒上市就引起討論話題，連即將開演唱會的歌手Julia吳卓源也臣服其舒適腳感...

Harry Winston、Graham與PIAGET 獻給父親的柔軟時光

父親節即將在一周後來臨，伯爵（PIAGET）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）與獨立品牌葛林漢（Graham），...

想玩全台獨家VR ZONE？ 先檢視自己體質適不適合玩

今年暑假新莊一大話題就是新北最大百貨「宏匯廣場」將在7月31日試營運，3.1萬坪的商場主打娛樂美食，館內外親子娛樂空間高...

龍眼由南往北逐漸上市 挑選撇步看這裡

去年龍眼受暖冬影響產量銳減，今年初低溫足夠，促進龍眼花芽分化，開花著果正常，果實經過盛夏成長，粒粒飽滿多汁，產量品質更勝...

熱門新聞

致癌危機！ 食藥署下架36款胃藥 8月1日起全面禁用

發文抱怨日本公婆 陌生人傳訊老公：這樣的台灣太太最好不要

傳員工威力彩包牌中15.6億集體辭職 台新銀行回應了

加拿大可疑種子包裹驚見「台灣」字樣 中華郵政出面澄清

獨／網瘋「像極了愛情」 原創是被物業管理耽誤的文青

新北最大百貨來了 3.1萬坪宏匯廣場31日起試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。