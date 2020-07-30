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「姐姐蕾絲款」中衛口罩來了！屈臣氏會員7/31消費可加購限量謝金燕聯名款中衛口罩
屈臣氏寵i會員專屬福利又來了！繼第一波迷彩花色的中衛醫療口罩加購被搶購一空之後，屈臣氏將於7月31日推出第二波寵i會員專屬的中衛醫療口罩加購活動，而且這次限量推出的是中衛與謝金燕聯名的「姐姐蕾絲款」口罩，7月31日上午9點起屈臣氏寵i會員至全台指定100間屈臣氏門市不限金額消費並出示寵i卡或報會員手機號碼，即可以199元加購中衛、謝金燕聯名的姐姐蕾絲款口罩10入裝，每人每卡限購一盒，數量有限售完為止，全台100間販售門市資訊請見https://reurl.cc/d0RzvM。
此外，8月3日屈臣氏還將於全台128間屈臣氏門市限量開賣中衛醫療盒裝口罩、中衛雙色潮流盒裝口罩，除了百搭的酷黑、天空藍50入盒裝（售價300元）之外，更有黑 X 軍綠色、黑 X 古銅色、黑 X 櫻桃紅等3款潮流配色口罩，30入裝會員價270元，皆為限量售完為止，販售門市資訊請見https://reurl.cc/arQ1DG。
今年適逢屈臣氏寵i會員12周年，屈臣氏推出寵i生日禮、寵i滿額送、寵i立即抽等多重好禮，8月生日的寵i會員於8月5日當天消費點數加贈25倍送、VIP點金會員加贈41倍點數送；即日起至8月26日期間折扣後累積消費滿3,000元送500元屈臣氏即享券、限量前1,000名，折扣後滿6,000元送1,000元屈臣氏即享券、限量前500名，折扣後滿12,000元送4,000元屈臣氏即享券、限量前200名，網路商店也可同步累計。
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