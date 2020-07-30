狂野豹紋加夢幻粉紅 LeSportsac推X-girl聯名系列

復刻90年代的時尚潮流在這幾季非常熱門，美國輕量配件包包品牌LeSportsac最新推出的聯名系列就是攜手街頭服飾品牌X-girl，致敬90年代紐約街頭文化，用當時盛行的龐克、潮流感打造全新系列包款。

由搖滾女星Kim Gordon與好友Daisy von Furth共同創立的X-girl誕生於1994年，紮根於紐約街頭時尚和滑板文化，也因為她們的背景，X-girl在音樂與藝術的領域上也是許多女生心中頗具前衛象徵性的潮流品牌。

這次LeSportsac x X-girl系列作品共推出「粉紅豹豹」、「滑板女孩」兩大主題印花包款，當中都可以見到由Mike Mills設計的X-girl「FACE LOGO」臉孔圖騰。「粉紅豹豹」用豹紋元素帶出狂野個性，但又加入了粉紅色保持甜美女孩風，而「滑板女孩」則是將90年代非常流行的徽章變成印花，可以見到當中有Pizza、自由女神像等，很有時代趣味感。