XPark水族館搶先看「打造沉浸感」海洋生物漫步頭頂

超人氣的「八景島水族館 Xpark」8月7日於桃園青埔隆重開幕，要讓來訪的遊客並非單純透過壓克力玻璃觀賞生物，而是彷彿真得身歷其境，透過空間演出與科技的融合，縝密計算館內空間氣溫、濕度、味道及聲音，從天花板到地坪、延伸至水槽的影像演出，呈現出360°具魄力的沉浸式空間。今天舉辦媒體內覽會活動，搶先揭開神秘面紗。

X park水族館座落於高鐵桃園站、桃園機場捷運不遠處，穿越華泰名品城即可報達。坐落在國泰置地廣場，與新光影城、和逸飯店相連。Xpark共4500坪大、 共3層樓空間，分為室內與戶外13個展區；遊覽動線從2樓入口進入，欣賞完福爾摩沙大水槽魚群音樂性演出後，上3樓後再往下逛。

館內採用許多曲面壓克力玻璃，無死角呈線海底世界的沉浸感，讓遊客像能「走進去」，與海洋生物近距離互動，也結合科技感十足兼具海洋意像的藍色投影燈。入口Xpark標誌搭配動態投影燈環繞，營造魚群自在優游，也引領遊客進入海底世界。穿越充滿絢爛燈光魚群的長廊後，來到「福爾摩沙」大水槽，今天舉辦「銀鱗鯧群游幻影之美」表演，約6千隻長30公分的銀鱗鯧，配合日本音樂大師久石讓的樂曲，在自然燈光照射下，群游於水中的景色十分壯觀。

「深海尋秘」展區，引進全台獨家的高腳蟹、大王具足蟲等深海生物，還有圓鰭魚和北太平洋巨型章魚等棲息在寒冷海域的生物，環繞四周的曲面玻璃，遊客以各種角度欣賞海洋生物，甚至可以看見海洋生物在頭頂上漫步，「企鵝奇遇」展區，有首次登台的「麥哲倫企鵝」；另外，遊客還能與與企鵝共享餐飲，Xpark與日本咖啡連鎖店合作的「Xcafe by PRONTO」可以一邊探索企鵝彷彿在空中飛行般的姿態，一邊在店內享受餐飲。