夏天頭皮出油又掉屑！SABON淨髮三步驟，頭皮也要卸妝

烈日當頭，夏天的肌膚、頭皮，最容易鬧情緒，頭皮也需要細心地呵護，才不會出現夏日三大問題：頭皮出油、頭皮氣味、頭髮易扁塌。才要出門小約會，又油又膩的頭髮，怎麼見人？

台灣天氣潮濕悶熱，容易在夏季出現頭皮狀況是油脂堆積，空氣污染造成的髒污，及分泌過多油脂所造成老廢角質，該如何來抵禦這樣的外在環境與皮膚出現的狀況呢？專業老師來教淨髮儀式三步驟。

第一步：溫和去角質，代謝過多的老廢角質

淨化頭皮就如同肌膚的去角質，每周只需要1至2次。SABON死海鹽頭皮潔淨霜是專門針對頭皮淨化所推出的新產品，如同頭皮的卸妝霜，為頭皮帶來清爽及乾淨。

內含有死海鹽、薄荷醇，可以鎮定疲累的頭皮肌膚，達到舒緩放鬆。使用只需適量塗抹在頭皮上，用指腹按摩再靜置2分鐘即可沖洗，SABON獨有的香氣以色列綠玫瑰、茉莉花語香氣，達到身心靈都一起放鬆。

第二步：洗淨、平衡一次到位，不讓油膩纏身

不含SLS界面活性劑的胺基酸洗髮精，是目前許多人在挑選洗髮產品的挑選標準，但除了要挑選適合自己髮質的洗髮精外，最重要的是「適合頭皮」的洗髮精。

SABON經典洗髮乳Ph5.5的弱酸性配方，去除頭皮多餘油脂，適用於所有的髮質，不刺激頭皮，溫和洗淨，每次洗滌，就像是SPA般的享受，搭配著療癒香氣，整日疲累，一掃而盡。

第三步：維護秀髮，讓香氣滿溢療癒一整天

秀髮的呵護，除了減少染燙傷害外，最害怕是用錯髮品，萃取荷荷巴油的SABON三合一修護髮膜，為頭髮做深層滋養與滋潤，就像上了一層保護膜。